Marianne Sodeland er ute av Remax etter uenighet med styreleder Jon Zürcher

«RE/MAX Norge henter kjent kapasitet fra meglerbransjen», var overskriften på en pressemelding da Marianne Sodeland i 2017 kom inn som sjef for reetableringen av Remax i Norge.

Den amerikanske eiendoms­meglerkjeden drev butikk i Norge fra 2000 til 2007, men finanskrisen tok knekken på dem.

Det seneste halvannet året er det svidd av rundt 20 millioner på et comeback for Remax i Norge.

– Best for selskapet å avslutte

Satsingen ble ledet av Marianne Sodeland. Hun har har jobbet i Krogsveen, og som kvalitetssjef og assisterende direktør i Aktiv Eiendomsmegling. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Nå er det klart at Sodeland er ferdig som leder i Remax. Ansettelsesforholdet opphørte 30. november 2019.

«Grunnen hvorfor styret besluttet dette er i hovedsak ulikt syn i forhold til veien videre, og begge parter var enig at det var best for selskapet å avslutte samarbeidet», skriver styreleder og fungerende daglig leder Jon Zürcher i en epost til Finansavisen.

Forretningsmann fra Sveits

Zürcher er blitt beskrevet som primus motor for reetableringen. Han er også styreleder i Siling Invest, som har kjøpt franchiserettigheter fra Remax i USA.

Styrelederen har ikke fått mye omtale i norsk medier. Han er gründer og forretningsmann fra Sveits, med norsk kone.

Siling Invest (Mill. kr) 2018 2017 Driftsinntekter 1,0 1,1 Driftsresultat −10,0 −5,7 Resultat før skatt −10,2 −5,8 Årsresultat −8,0 −4,4 Eier: Silvan Zürcher

Eneeier i Siling Invest er nevøen Silvan Zürcher. Han er flere ganger blitt kåret til månedens megler hos Remax i Sveits. I tillegg eier og driver han tre eiendomsmeglingskontorer i alpe­republikken.

Sodelands rolle var å tilføre bransjeerfaring, og å tilpasse konseptet til det norske markedet.

Hun har tidligere beskrevet at hun møtte Jonathan Zürcher, som er styre­lederens fulle navn, på et bransjetreff for noen år siden.

Sodelands forklaring på den brå slutten er likelydende som Zürchers.

«Det skyldes i hovedsak ulikt syn i forhold til veien videre og begge parter var enig at det var best for selskapet å avslutte samarbeidet», skriver hun i en sms til Finansavisen.

– Mer lineær vekst enn antatt

I en melding som ble sendt til franchisetagere og leverandører før jul står det at Remax er godt i gang med å ta en posisjon som utfordrer og betydelig aktør i eiendomsmeglingsbransjen.

«Vi er nå midt i et taktskifte med fokus på ytterligere vekst og synliggjøring av den unike verdien verdens største merkevare innen eiendomsmegling har», het det.

Sodelands mål var å komme inn på topp fem-listen blant eiendomsmeglerkjedene, og å rekruttere 250 meglere for å bemanne mellom 40 og 45 kontorer de kommende fem årene.

Siling Invest jobbet også med å skaffe én eller flere medinvestorer, og hadde hyret inn konsulentfirmaet DHT på Lysaker som finansiell rådgiver.

Ifølge Zürcher har imidlertid styret besluttet å vente med emisjonen inntil videre.

«Vi møtte god interesse hos spennende investorer både i Norge og internasjonalt, som vi fortsatt er i dialog med. Men vi har nå en mer lineær vekst enn antatt, og trenger således mindre kapital. Dermed ønsker nåværende eier å beholde majoriteten, men vi slipper inn personer som engasjerer seg selv i selskapet med en mindre eierpost», skriver han i en epost.