Jørgen Ek, Helene Solberg og Hans Houeland forsvinner fra Dyve med 20 millioner

Sammen sto Ek, Solberg og Houeland for 28 prosent av inntektene i Dyve & Partnere i fjor. Privatmegleren-kontoret hadde inntekter på 68,5 millioner kroner, hvorav Ek, Solberg og Houeland sto for 20 millioner.

Jørgen Ek utgjør det største tapet for Dyve. Han dro alene inn meglerinntekter på 10 millioner kroner i fjor.

FRA MEGLER TIL STOREIER: Jørgen Ek går fra Dyve & Partnere til stor eierandel hos Privatmegleren i Bærum. Foto: Foto: Eivind Yggeseth

Ek fortsetter i Privatmeglerkjeden, men går inn som stor eier i Privatmegleren på Stabekk sammen med eksisterende eier, Kari Børke. Planen er å gjøre en stor satsing.

Ek solgte seg inn

– Jeg har fått muligheten til å ta en styringsrolle i Bærum. Planen er først å bygge Stabekk videre og deretter ta større grep i Bærum, sier Jørgen Ek til Finansavisen.

Han bekrefter at det var han som tok initiativet fordi han ønsket seg tilbake til Bærum.

– Jeg var med på å starte Eie i Sandvika, hvilket gikk veldig bra. Hos Dyve er man del av et større kontor, men jeg ønsker å være med på å bygge opp noe igjen.

– Planen er å bygge et «powerhouse» på Stabekk ved å løfte Privatmegleren i Bærum. Deretter vil vi se på muligheten for å åpne flere kontorer. Det er et stort potensial i Bærum, og vi ønsker å ta større markedsandeler her.

Ek meglet i fjor 120 boliger, hvorav brorparten av salgene var eiendommer i Bærum.

– Fra starten vil jeg være eiendomsmegler og salgsleder. Det betyr at jeg vil bygge opp teamet og rekruttere flere, sier Ek.

– Jeg går inn som en betydelig eier på Stabekk, men jeg vet ikke om det økonomiske blir bedre. I Dyve hadde jeg 10 prosent av overskuddet, hvilket utgjør mer penger. Det handler ikke om økonomi, men muligheten til å få bygge opp noe, sier Ek.

Ek overtar rundt halvparten av Kari Børkes aksjepost på 60 prosent. Resten av aksjene eies av andre meglere.

Dyve: – Gir mulighet for andre

Mens Ek leverte sin oppsigelse før jul ble det tirsdag kjent hos Dyve at også samboerparet Helene Solberg og Hans Houeland forlater Dyve. De skal til DNB der Solberg kom fra for halvannet år siden.

COMEBACK: Helene Solberg var eiendomsmeglerstjernen i DNB som gikk til suksess i Privatmegleren før hun nå vender tilbake til DNB. Foto: Foto: Eivind Yggeseth

Fredrik Dyve satt i går med forberedelser til Privatmeglerens store, årlige kick-off på Geilo, og kunne ønsket seg en bedre opptakt enn å miste sine mest innbringende meglere.

Solberg skal imidlertid ha dratt inn mellom 6 og 7 millioner kroner i inntekter i fjor, mens Houeland dro inn mellom 3 og 4 millioner.

– Jeg kan bekrefte at de har sagt opp. Det har vært en hyggelig og fin tid, og vi har klart å få til et bra samarbeid så det er leit at de slutter. Jørgen har fått en kjempefin mulighet internt i Privatmegleren. Det er dødsgøy for Jørgen, sier Dyve.

– Det med Hans og Helene er helt sikkert et spennende opplegg for dem. Vi er et stort kontor og har den kjernen vi har hatt lenge. Det er synd å miste dem, men vi har flere på vei inn, og tar dette piano.

SKIFTET OFTE: Hans Houeland følger sin samboer til DNB etter å ha vært innom en rekke meglervirksomheter de seneste årene. Foto: Eivind Yggeseth

– Forventer du lavere inntekter i 2020 når tre av de mest innbringende meglerne forsvinner?

– Det gjør jeg ikke. Jeg forventer at vi opprettholder den inntekten vi har. Vi hadde et godt år i 2019 selv om markedet lugget i tredje og fjerde kvartal, men med de vi har, og de nye som er på vei inn, har vi ikke ambisjoner om dårligere resultater.

– Dette er ikke sort hvitt slik at man taper de 19 millionene de dro inn. Dette gir muligheter for andre til å vokse. Kanskje blir de fordelt på andre hoder i stedet, sier Dyve.