Traff blink med boligprisene

– Jeg vant med det kjedeligste anslaget, sier investor Morten Astrup, og tar tak i champagneflasken som Finansavisen overrekker han.

Han bor i Sveits, men er denne uken en snartur i Norge og treffer Finansavisen på Continental for å motta beviset på at han vant Finansavisens Boligtempen 2019.

Tradisjonen tro hentet Finansavisen i desember 2018 inn anslag for boligprisutviklingen gjennom 2019 fra 22 ulike eksperter. Anslagene baserer seg på tolvmånedersveksten gjennom året, og feltet strakk seg fra minus 3 prosents vekst til 5 prosents oppgang.

Astrup ventet at boligprisene ville stige 2,5 prosent i året vi akkurat har lagt bak oss. Fasit som kom denne uken viser en oppgang på 2,6 prosent.

– Hvordan traff du blink?

– Jeg trodde ikke så veldig på 2019 som boligår. Jeg trodde boligprisene ville utvikle seg omtrent som inflasjonen fordi den norske kronen hadde falt såpass mye. Det er nødt til å skape inflasjon i byggekostnadene og det gir økte priser i den andre enden i takt med inflasjonen. Det var scenariet jeg så for meg for 2019. Og fordi det var veldig få overraskelser i boligåret 2019 slo dette til, sier Astrup.

– Er jo en Oslo-utbygger

Den største optimisten blant de spurte var boligutvikler Espen Pay, som tippet en prisvekst på 5 prosent gjennom 2019. Han ble tett etterfulgt av advokat Torbjørn Eks anslag på 4,9 prosent.

– Jeg er jo en Oslo-utbygger og lente meg litt for mye på Oslo-markedet. Jeg tok nok litt for lite hensyn til utviklingen i resten av landet hvor jeg ikke er så kjent, sier Pay.

DEN STØRSTE OPTIMISTEN: Boligutvikler Espen Pay trodde på prisoppgang på 5 prosent. Foto: Iván Kverme

Ek trekker samme konklusjon.

– Det ser ut som jeg har mer føling med Oslo-markedet enn resten av landet. Boliglånsforskriften slo hardere ut enn jeg hadde trodd og det var flere som ble påvirket av den rundt om i landet. Det kom også en stor tilførsel av boliger til salgs utover året og loven om tilbud og etterspørsel virker umiddelbart. Det som er positivt å se er at Oslo-markedet skiller seg fra resten av landet og det tror jeg vi vil se i sterk grad i år også, sier Ek.

Oslo var det sterkeste markedet i fjor med en oppgang på 5,5 prosent.



Tapte veddemål

På motsatt side av skalaen finner man sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen, som trodde på et prisfall på 3 prosent. Han veddet også en flaske vin om dette mot Finansavisens ansvarlige redaktør Trygve Hegnar.

Ved utgangen av november lå tolvmånedersveksten på 3,1 prosent. Selv om den endelige fasiten først kom denne uken, da hele 2019 var unnagjort, erkjente Andreassen allerede i desember at noe prisfall på 3 prosent kom det ikke til å bli.

Han troppet dermed opp i Finansavisens lokaler på Smestad i Oslo med en flaske vin. Andreassen sa da følgende: «For Jan Andreassen er ikke dette noen stor feil. Jeg har tatt mye større feil før».

DEN STØRSTE PESSIMISTEN: Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen trodde på prisfall på 3 prosent. Foto: Iván Kverme

Når fasit nå viser en oppgang på 2,6 prosent sier Andreassen at han er overrasket over at utviklingen var såpass sterk i fjor, særlig i Oslo.

– Og det som overrasker meg aller mest er at volumene holdt seg så høye på igangsetting av nye boliger. Men det så vi tegn til at snudde på slutten av året. Den norske boligbyggingen øker i takt med befolkningen og det er altfor høyt.

For 2020 tror Andreassen på et prisfall på 0,5 prosent.

Boligtempen 2019 Foto: Finansavisen

– Bedre enn jeg trodde

Også sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen trodde på prisfall for 2019, med et anslag på minus 1 prosent.

Hun forteller at hun trodde effekten av renteøkning og etablering av gjeldsregisteret ville komme raskere og bli større enn hva som ble tilfellet.

– I tillegg har norsk økonomi generelt utviklet seg noe bedre enn jeg trodde, med god hjelp fra et oppsving internasjonalt. Kraftig oppgang i aksjemarkedet har gitt god stemning for investorer og smittet over i boligmarkedet. I tillegg har drahjelp fra svak kronekurs gitt et solid løft for turistnæringen, sier hun.

Lei av buss for tog

For 2020 tror Astrup på en prisoppgang på 3 prosent på landsbasis.

– Det er mer press i bygg og anlegg, og norskekronen er relativt sett ganske lav. Så er det en x-faktor og det er hvor store konflikter det blir internasjonalt. Vil konfliktene holde seg på dagens nivå vil det føre til at renten internasjonalt holder seg lavt og da vil også det norske rentenivået holde seg lavt og det vil sende boligprisene opp, mener Astrup.

Selv om han bor i Sveits eier han en leilighet i Pilestredet Park i Oslo som han bruker når han er i Norge. Og for hovedstadens del tror han på en prisoppgang på hele 8 prosent i 2020.

Han begrunner det blant annet med lavere antall igangsettelser i nyboligmarkedet og buss for tog.

– Det er mange som har stått og ventet på toget, eller buss for tog, og det bidrar til at flere er villig til å betale for å bo sentralt og det vil drive boligprisene i Oslo, sier Astrup.