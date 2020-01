Kråkerøy-prestegård lagt ut for 11,5 mill., gikk for 8,4 mill.

– Vi har hatt kjempeinteresse siden eiendommen ble lagt ut. Mange tittet på den, spesielt da prisen ble justert ned til 9,9 millioner kroner, sier eiendomsmegler Margareth Cielicki i Møller & Partners i Fredrikstad.

For et halvt år siden ble den gamle prestegården på Kråkerøy, kloss på Fredrikstad sentrum, lagt ut for salg for 11,5 millioner kroner.

Kort vei til sentrum og utsikt til Glomma trakk opp, beliggenhet tett på hovedveien trakk ned, slik at eiendommen var vanskelig å prise, ifølge megleren.

Uoversiktlige kostnader

Hun forteller at prisen var satt ned til 9,9 millioner ettersom mange som var på visning mente kostnadsbildet på oppussingen var uoversiktlig.

– Vi hentet inn et anbud på jobben, som lød på mellom 700.000 og 800.000 kroner. I tillegg hadde selgerne tenkt å vaske den vernede fasaden, sier Cielicki.

Men i helgen kom det et bud på 8,4 millioner, som ble godtatt.

Da slapp selgerne å gjøre noe mer, og mye av møblementet som er antikt hadde selgerne egentlig tenkt å la stå, men det tar de nå i stedet med seg, sier hun.

– Tatt på sengen

– Halvannen million under prisantydning er mye.

– Jeg ble tatt litt på sengen over budet i helgen. Jeg var i kontakt med en annen som var interessert på samme nivå, men han ville snakke med banken først, så da ble det solgt i helgen, sier hun.

Få over 10 millioner

Fredriksstad Blad skriver at det er et yngre, lokalt par som kjøper eiendommen. Ifølge Cielicki er boliger i prisklassen 10 millioner og oppover vanskelige å finne bysbarn til.

– Det går sakte med boliger over 10 millioner, men vi ser at flere og flere sniker seg opp dit, og noen over. Da handler det til en viss grad om å få kjøpere som har solgt noe i Oslo. For lokale er det voldsomt dyrt, sier hun.

Forfalt

Eiendommen fungerte ifølge Cielicki som prestegård på 60- og 70-tallet før den kom i kommunalt eie.

– Den forfalt storveis under kommunalt regime, og dagens eiere har pusset opp fra bunnen av over en periode på 25 år, sier hun.

Da dagens eiere kjøpte den i 1992, betalte de 850.000 kroner, men det har i etterkant vært en totalrenovering av huset.

Fasaden er vernet, mens eiketrærne i hagen er fredet. Innvendig står eierne fritt til å gjøre endringer.