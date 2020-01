OBOS økte boligsalget med 10 prosent

OBOS-konsernet solgte i fjor 3404 nye boliger i Norge og Sverige, en oppgang på 10 prosent sammenlignet med 2018, går det frem av en melding fra OBOS.

Stor etterspørsel etter nye leiligheter i storbyregionene i Norge og et svensk boligmarked i bedring, er hovedgrunnene til det økte salget.

– Utviklingen har vært meget god samlet sett, og vi er spesielt godt fornøyd med salget i de større prosjektene i de store byene i Norge, hvor OBOS har flest medlemmer, kommenterer konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

– Vår langsiktige strategi for tomteinvesteringer og planlegging gjør at vi har en rekke ferdigregulerte prosjekter klare for salg i 2020. Dette skjer i et marked der mange andre aktører mangler salgsklare boligprosjekter, spesielt i Oslo. Småhusmarkedet i Norge har vært mer krevende i 2019, men vi arbeider med å øke vår konkurransekraft og synlighet også her, fortsetter Siraj.



Andelen samarbeidsprosjekter økte gjennom 2019. Korrigert for partnernes andel av prosjektene ble det i 2019 solgt 2855 boliger, en vekst på to prosent fra 2018.

Samlet salgsverdi var 13,6 milliarder kroner, hvorav OBOS sin andel utgjorde 10,7 milliarder.

Bedret marked i Sverige

Den svenske boligvirksomheten – spesielt prosjektmarkedet – er i klar bedring etter to krevende år. Det ble i fjor solgt 1431 boliger i Sverige, hvorav andelen til OBOS alene utgjør 1362 boliger.

Samlet salg er opp seks prosent fra 2018.

– Vi har stor tro på det svenske boligmarkedet fremover (..). Vi satser offensivt gjennom å etablere medlemstilbud i Sverige i løpet av 2020. Samtidig investerer vi i enda flere prosjekter i de store byene, sier Siraj.

OBOS fikk rett før jul markanvisning for til sammen 350 boliger i to prosjekter i Stockholm, og OBOS-sjefen ser hele tiden etter nye muligheter for å investere.

OBOS-konsernet igangsatte 3294 boliger i 2019, andelen til OBOS utgjorde 2794 boliger. Det ble ferdigstilt 3814 boliger hvorav OBOS sin andel utgjorde 3394 boliger.

Ved utgangen av 2019 hadde konsernet til sammen 5104 boliger under produksjon. Av dette er andelen til OBOS 4277 boliger.

64 av 97 boliger solgt

OBOS lanserte i 2018 OBOS Bostart, en ordning som gir flere mulighet å kjøpe egen bolig. Det ble i 2019 lagt ut 97 boliger for salg med tilbud om Bostart.

64 av disse leilighetene er solgt, til en samlet verdi på rundt 350 millioner kroner.