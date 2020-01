I 2019 ble det omsatt cirka like mange nye boliger på hele Østlandet som året før, viser DNB Eiendoms nybyggrapport.

Det er som ventet Oslo som drar opp nivået med en økning i salget.

– Vi ser markant høyere salgstall i Oslo, mens det er stabilt nybyggsalg i randsonene rundt Oslo. Dette til tross for at det har vært et «all time high»-tilbud av bruktboliger i markedet samtidig med en prisvekst på 5,5 prosent i Oslo siste 12 månedene, kommenterer Jørn Are Skjelvan, kjedesjef Nybygg.

Når både prognosene på tilbudet av brukt og nybyggboliger skal ned, betyr det færre å velge mellom for boligkjøperne.

– Da har historien vist at det betyr prisvekst. Da gjenstår X-faktoren; psykologien i markedet. Og når alle økonomer peker i retning av økende boligpriser – da blir det gjerne sånn. Starten av året blir spennende og målt opp mot bruktmarkedet i Oslo hittil i år kan vi lese ut trender allerede. Sammenligning kan vi også gjøre med desember 19, mot desember 18, sier Skjelvan.

28 prosent mer

Nybyggsalget i Oslo økte markant i 2019 fra et lavt nivå, spesielt under første halvår i 2018. Det ble solgt 2200 nye boliger i 2019, 28 prosent flere enn i 2018, og solgt cirka 500 under siste kvartal, 30 prosent flere enn under samme periode i 2018.

Det ble også lansert flere nye boliger sett opp mot 2018, med en økning på 27 prosent.

Siste kvartal var økningen på ni prosent. Det er spesielt områdene i sentrum som trekker opp, i tillegg til en økning på Oslo vest og i områder hvor det har blitt lansert få nye prosjekter tidligere.

Venter taktskifte

I Oslo økte kvadratmeterprisene for nybygg i snitt med 4,7 prosent i fjor, men kun med 0,5 prosent siden i sommer.

Flere høyt prisede prosjekter i sentrum og på Oslo vest trakk opp nivået på starten av fjoråret, men med flere lanseringer og høy prosjektkonsentrasjon i Oslo øst/syd har prisveksten avtatt.

I tråd med DNB Eiendoms prognoser i forrige rapport økte nybyggprisene mest i de ytre randsonene. Prisøkningen er likevel moderat, med unntak av Hedmark.

«I 2020 og 2021 vil et synkende antall ferdigstillelser i Oslo og på Østlandet for øvrig bidra til et taktskifte», heter det i rapporten.

Den største usikkerheten i 2020 knytter seg til lansering av de planlagte prosjektene, spesielt i Oslo-området.

«Hvor mange av disse som blir lagt ut i markedet, vil være avgjørende for prisutviklingen i hovedstaden», heter det.