Kronprinsparet leier ut hus til 27.000 kroner i måneden

Nå kan du bli naboen til kronprins Haakon og kronsprinsesse Mette-Marit. Paret leier ut en enebolig på tomten til Skaugum gård. Den ligger like ved siden av kronprinsparets Skaugum-bolig. Prisen for dette er 27.000 kroner i måneden.

Budstikka omtalte saken først.

Boligen ligger ute på leiemarkedets hos Finn. Ønsket leieperiode er notert fra 1. mars 2020 til 28. februar 2023. Det er ikke mulig med korttidsleie, man må minst leie i ett år.

Tomten er på 1,5 mål, mens eneboligen er på 287 kvadratmeter. Den har fem soverom, to stuer og to bad fordelt på to etasjer. Boligen leies ut umøblert, og leietakeren må selv tegne strømabonnement.

BOLIGEN: Boligen ringet rundt i hvitt til høyre leies ut av kronprinsparet. I det hvite bygget til venstre er Skaugum-boligen. Foto: NTB Scanpix

I annonsen heter det at utleier ikke vil ha overføringer til privat konto.

«Som sikkerhet i dette leieforholdet kan leietaker velge å innbetale kontant depositum i DNB, eller etablere en garanti formidlet av Søderberg & Partners. Velges kontant depositum i DNB, er sikkerhetsbeløpet fra 3 måneders husleie».

Utleiemegleren lokker med at at det er et svært attraktivt og barnevennlig strøk. Solforholdene skal også være bra.

Daværende kronprins Olav kjøpte Skaugum gård av Fritz Wedel Jarlsberg tilbake i 1929. Garden vokter gården.

Kongefamilien har foreløpig ikke kommentert utleien.