Nyboligsalget opp 13 prosent i desember

Salget i 4. kvartal 2019 havnet seks prosent under samme kvartal i 2018, og igangsettingen i 4. kvartal 2019 ble 18 prosent lavere enn igangsettingen i 4. kvartal 2018, går det frem av en melding fra Boligprodusentene.

Desember 2019 sammenlignet med desember 2018, viste en økning i salget på 13 prosent, mens igangsettingen gikk ned med 24 prosent.

Totalt for året ble salget og igangsettingen henholdsvis tre og 15 prosent under 2018. Ser vi på de ulike boligtypene, viser resultatet for året størst nedgang i salget av eneboliger. Nedgangen for eneboliger endte 17 prosent under 2018. Salget av leiligheter lå én prosent under året før, mens salget av småhus fikk en vekst på 12 prosent.

Igangsettingen for 2019 fordelt på boligtype viser en nedgang på 22 prosent for leiligheter, ni prosent for eneboliger og én prosent for småhus sammenlignet med 2018.

Akershus er det fylket med høyest igangsetting i 2019. Deretter kommer Rogaland og Oslo. Akershus og Rogaland hadde en økning i igangsettingen sammenlignet med 2018, mens det var en nedgang i igangsettingen i Oslo. Oslo har en økning i salget fra 2018 til 2019.

OBOS igangsatte flest boliger i Norge i 2019. På andre og tredjeplass kom Systemhus og Mesterhus.

På fritidsboliger endte salget og igangsettingen henholdsvis 10 og ni prosent under 2018. Total igangsetting av boliger og fritidsboliger i 2019 var på 29 220 enheter.