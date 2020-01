HALLELUJA FOR OBOS: Etter OBOS-ansiennitet blir én etter én kalt ned på scenen for å velge en leilighet de vil kjøpe, til stor applaus fra hele salen. Kjøper Liv Brekkenes (t.v.) med vennen, Per Anders Nilsen, kjøper foran et et publikum på 680 fremmøtte, og er strålende fornøyd med at hun fikk den ene leiligheten hun ønsket. Foto: Iván Kverme