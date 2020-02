Geving: – Januareffekten var overraskende sterk

– Tilliten til boligmarkedet er høy og januareffekten var overaskende sterk i de store byene. Trenden med rekordmange boligsalg fortsetter i 2020, og salgene går raskere enn på lenge, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving til Finansavisen.

Boligprisene steg med 3,3 prosent nominelt i januar, viser tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for et år siden.

– Når nyttårseffekten ebber ut, tilsier en god tilbudsside og stabile kredittvilkår likevel en fortsatt moderat prisutvikling i de fleste regioner, sier Geving.

Han peker på at usikkerheten er større i Oslo, hvor etterspørselen er sterk samtidig som tilbudssiden faller.

– Oslo-effekten bekymrer oss i økende grad, avslutter sjefen for Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Stor pågang

– Det har vært større trykk i markedet i år, enn hva som er vanlig for januar. Det er mange boliger ute for salg i markedet, og vi opplever stor pågang fra kunder som ønsker finansieringsbevis, sier leder for personmarkedet i Nordea Norge, John Sætre til Finansavisen.

Han forventer at farten vil øke ytterligere fremover.

– Boligvåren er ikke i gang riktig enda, selv om deler av landet har hatt vårvær allerede.

Sætre mener imidlertid prisfesten ikke kommer tilbake til det vi har sett i tidligere år.

– Markedet ser ut til å være i god balanse og økonomene våre tror boligprisene vil stige nær pris- og lønnsveksten i 2020, altså rundt tre prosent, sier han.