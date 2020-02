Nordvik-sjef: Disse boligene går fortsatt veldig godt

– Vi er optimistiske med tanke på 2020. Vi hadde det travelt på slutten av rekordåret i fjor, og hadde god fart inn i januar, sier daglig leder Martin Anmarkrud Kiligitto i Nordvik til Finansavisen.

Han merker spesielt økende etterspørsel etter leiligheter i Oslo-området. I dette segmentet hadde meglerkjeden syv prosent økning i kvadratmeterprisen i januar.

– Samtidig ser vi at det kreves litt mer av både eiendomsmegler og selger nå sammenlignet med da det kokte i markedet. Gode objekter, som har blitt tatt godt vare på, blir solgt med en gang. Andre objekter må det jobbes mer med, sier Kiligitto.

Noen enkle grep

Når markedet er som nå, kan boligselgere gjøre lurt i å legge en plan tidlig, og kanskje gjøre litt ekstra med boligen før salgsprosessen starter.

– Hva må til?

– Man kan gjøre mye med relativt enkle grep, slik at boligen blir mer attraktiv overfor kjøpere med mange valgmuligheter.

– Det blir litt som å komme i form til sommeren. Du må starte jobben nå, for når tiden er inne for å pakke strandbagen er det for sent, sier Nordvik-sjefen.

Meglerkjeden opplever at boligkjøpere er mer opptatt av å finne objekter som er godt tatt vare på, slik at det bare er å flytte rett inn.

– «Strøkne boliger» går fortsatt veldig godt, spesielt kombinert med populære adresser, sier Kiligitto.

– Markedet er fortsatt selektivt, men forutsigbart. I balanse rett og slett, avslutter han.

Boligprisene opp

Boligprisene steg med 3,3 prosent nominelt i januar, ifølge tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent, ifølge en melding fra Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg som normalt i januar, men oppgangen er sterkere i mange områder enn vanlig, særlig i Agder og Rogaland og på Østlandet. Den såkalte januareffekten i boligmarkedet korrigerer den normalt svakere utvikling i desember, uttalte administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.