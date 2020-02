Så lang tid tok det å selge bolig i januar

– Dette er helt normalt for januar, og som forventet. Vi ser at den sterke utviklingen i boligmarkedet i 2019 fortsetter inn i det nye året, noe som gir oss et veldig godt utgangspunkt for 2020, sier Terje Buraas, administrerende direktør i DNB Eiendom.

Prisene opp

Boligprisene steg med 3,3 prosent nominelt i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

I januar ble det solgt 7.375 boliger i Norge, som er 1,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Boligprisene i Norge er nå 3,2 prosent høyere enn for et år siden.

Det ble i årets første måned lagt ut 7.209 boliger til salgs i Norge, som er 3,9 prosent flere enn i samme måned i 2019.

– Veksten i antall solgte boliger og antall nye boliger på markedet vedvarer etter rekordårene 2018 og 2019, og det er både solgt og lagt ut flere boliger enn i januar 2019. Det tyder på et marked i god balanse, sier Buraas.

Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge en bolig i januar 2020, mot 63 dager i januar 2019. Raskest salgstid hadde Oslo med 32 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 100 dager.

By Oms.tid Prisendring januar 2020,ses korrigert Endring 1 år januar/januar) Gj.snitt kvm.pris (kroner) Oslo 32 d 0,4 % 5,5% 73.390 Bergen 42 d 0,5 % 2,6 % 42.791 Trondheim 56 d 0,5 % 1,0 % 44.276 Stavanger/omegn 96 d 2,6 % 0,1 % 35.030 Norge 67 d 0,9% 3,2% 42.421

Tall fra Eiendom Norge og finn.no, 5. februar 2020

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Kristiansand med en oppgang på 3,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/omegn med en oppgang på 0,3 prosent.

– Også Stavanger m/omegn hadde en sterk prisutvikling, med en oppgang på 5,7 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,9 prosent, sier Buraas.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med 5,5 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 0,1 prosent.

Buraas tror den stabile utviklingen vi har hatt i boligmarkedet de to siste årene vil fortsette i 2020, med god forutsigbarhet for kjøper og selger.