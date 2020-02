Ulltveit-Moe har solgt hovedkvarteret

Jens Ulltveit-Moe har solgt av hovedkvarteret Fornebu Hovedgård, som han har eid i rundt 15 år, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen meldte først tirsdag at Ulltveit-Moe vurderte salg. Litt senere ble det klart at salget alt er gjennomført.

Kjøper er Tinholt Eiendom og Stegg Eiendom.

Utleie?

– Vi har kjøpt eiendommen, og har mange spennende planer for den. Jeg tok kontakt med Jens etter at jeg så han solgte Rec-aksjene, og begynte samtaler før jul. Vi kom til enighet for 10–14 dager siden, sier partner Terje Tinholt til Dagens Næringsliv.



Tinholt regner med at de overtar gården før april. De er innstilt på å leie ut bygget, og både ambassader og privatpersoner har vist interesse, skriver DN.

Økonomiske problemer

Umoe kjøpte gården av staten for 20 millioner kroner i 2004.

77-åringen har slitt økonomisk den siste tiden. Han solgte seg før jul ut av solenergiselskapet Rec Silicon (til Kjell Inge Røkke) med stort tap. Ulltveit-Moe tapte også store penger på et prosjekt i Brasil, hvor investoren satset på å gjøre om sukkerrør til etanol.

Kapital skrev nylig at verdsettelsen av Jens Ulltveit-Moes Umoe ble kuttet med tre milliarder, til bare en halv milliard i en emisjon før jul.