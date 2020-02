Selvaag Bolig overrasket med høyere overskudd enn ventet

Selvaag Bolig leverte en omsetning på 3,4 milliarder kroner i 2019 og et justert driftsresultat før avskrivninger på 959 millioner kroner.

I fjerde kvartal hadde selskapet driftsinntekter på over 1,4 milliarder kroner. DNB Markets hadde på forhånd tippet omtrent halvparten, nærmere bestemt 742 millioner kroner. Selv om avviket er stort mener analytiker Simen Mortensen at det er gode grunner til det.

– Dette er et overraskende godt resultat, men selskapet hadde ikke annonsert salg til 320 millioner kroner og de ferdigstilte boligene var stort sett i Oslo. Gitt prisnivået i hovedstaden gir det naturlig nok høyere omsetning. Sammen bidro dette til å slå forventningene, sier analytiker i DNB Markets, Simen Mortensen.

Selvaag Bolig solgte en næringseiendom og en opsjonskontrakt i fjerde kvartal som ikke ble børsmeldt. Salget var på 320 millioner kroner totalt.

OVERRASKET: – Selvaag Bolig leverte sterkere tall enn vi hadde forventet, sier DNB-analytiker, Simen Mortensen. Foto: Eivind Yggeseth

– Selvaag Bolig hadde høyere inntjening enn ventet i 2019, og utbytte som ble varslet på 3 kroner for andre halvår var 50 øre høyere enn vi forventet. Jeg tror det blir gode marginer også på kort sikt fremover. Vi forventer imidlertid lavere resultat per aksje når selskapet må kjøpe tilbake tomtene sine under Urban Property-oppsettet, sier Mortensen.

Analytiker Hans Rettedal Christiansen i Carnegie tok også feil om resultatet.

– Jeg hadde forventet driftsinntekter på 920 millioner kroner i forkant, samt en fortjeneste per aksje på 1,30 kroner. Resultatavviket handler blant annet om salget til 320 millioner kroner og høyere pris på leilighetene som er solgt, sier Christiansen.

Resultatet per aksje i fjerde kvartal var 3 kroner mot 3,93 i samme kvartal i 2018.

Selvaag Bolig foreslår et utbytte på 5 kroner totalt for 2019 og tidligere i år har selskapet utbetalt et ekstraordinært utbytte på hele 22 kroner per aksje etter at de solgte store deler av tomtebanken sin til Urban Property.

Rause med utbytte

Utbyttefesten til Selvaag Bolig er ifølge adm. direktør Rolf Thorsen noe selskapet skal fortsette med.

– Det er et mål å betale ut en vesentlig del av resultatet vårt i utbytte også i fremtiden. Det er et ønske fra eierne, styret og de ansatte. Vi skal bruke mindre på tomter og en større andel på utbytte, sier Thorsen.

Analytikere er overrasket over det gode resultatet, har dere gitt de for lave forventninger?

– Det kan du kanskje si, vi vil jo heller overraske positivt. Det er en policy at vi ikke skal snakke for høyt og med for store bokstaver, men vi skal likevel være et gjennomsiktig selskap, sier Thorsen.

– Hvorfor er ikke salgene til en verdi av 320 millioner kroner børsmeldt?

– Vi ser ikke på kjøp og salg av eiendom som meldepliktig. Dette er noe vi gjør hele tiden og er såkalt «running business». I tillegg har dette salget liten påvirkning på det totale resultatet, sier Thorsen.

Selvaag Bolig ASA (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 1.414,4 1.624,7 Driftsresultat 372,4 471,1 Resultat før skatt 374,6 469,0 Resultat etter skatt 278,6 363,2

Kan takke Oslo

Selvaag Bolig ferdigstilte 254 enheter i fjerde kvartal og overleverte 214 enheter. Det store flertallet av boligene er i Oslo, hvor selskapet ferdigstilte 208 boliger. 114 på Hovinenga og 94 i Lørenporten. Resten av de ferdigstilte boligene er i Svea Serenad i Stockholm og Saga Park i Trondheim.

– Stor-Oslo er driveren her, uten tvil. Det er her det skjer, men vi har også tro på Bergen hvor markedet er brukbart og Stockholm på litt lengre sikt, sier Thorsen.

– Er dere overrasket over at dere har såpass gode marginer?

– I et marked hvor noen har så gode marginer så skal det jo komme sterkere konkurranse og mer press på marginene, men nå har vi jo vist over ganske mange år at vi har ligget på disse nivåene. Vi får se om vi klarer å ligge på oppunder 30 prosent også fremover, vi lever godt med at det blir lavere marginer, sier Thorsen.

BOLIGPROSJEKT: På Hovinenga i Oslo har Selvaag Bolig ferdigstilt 114 enheter i fjerde kvartal 2019. Illustrasjon fra Selvaag Bolig

Varsler miljøsatsning

Selvaag Bolig har til nå ikke vært de mest fremoverlente hva gjelder miljømerking og sertifisering, som eksempelvis Svanemerking og BREEAM-sertifisering. Der varsler selskapet nå en endring.

– Dette er noe vi gjør et stort stykke arbeid på akkurat nå, her må vi bli tydeligere og fortelle om det vi gjør, og vi vurderer flere ting. Vi ser at det er noe som kommer og er mer forventet av finansmarkedene og myndighetene, sier Thorsen.

– Hva taler mot dette?

– Noen mener at dette er veldig dyrt, men det er en kost-nytte vurdering som ikke bare handler om penger. Kunder vil nok også kreve mer satsing på dette fremover, sier Thorsen.