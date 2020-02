Henrik og Mathias Varner betalte 23,75 millioner for toppleilighet i Skigaarden

55 år etter at Frank Varner startet sin første klesbutikk i Oslo har barnebarna kunnet investere noe av arven i en storslagen fjelleilighet i Erik Teigens Skigaarden-utbygging i Hemsedal.

Det er Marius Varner-sønnene Henrik og Mathias Varner som har bladd opp totalt 23,7 millioner kroner for en leilighet som har et samlet areal på 329 kvadratmeter. Dette er på nivå med de aller dyreste leilighetene som er solgt i prosjektet.

Over 100.000 kroner meteren

Skigaarden-utbyggingen omfatter totalt rundt 120 leiligheter, hvorav nær 70 leiligheter er solgt og overlevert sluttkjøper.

Leilighetene er i utgangspunktet fra 60 til 250 kvadratmeter, men store, funksjonelle boder på så mye som 20 prosent av leilighetsarealet trekker opp kvadratmeterne. Bodene fungerer som både garderober og skifterom.

Skigaarden har parkering under bakken, slik at området fremstår bilfritt. I tillegg fremheves gjerne et fint miljø med hovedhus der det er restaurant og afterski. Fremfor alt ligger prosjektet på 1.000 meters høyde midt inne i skianlegget.

Kvadratmeterprisen i prosjektet har ligget fra 85.000 til over 100.000 kroner, og Varner-guttenes leilighet ligger trolig i øvre sjikt.

Egenkapital 400 mill. hver

Henrik og Mathias Varner er henholdsvis 23 og 20 år. De har offisielle roller i to private investeringsselskaper hver. Samlet har de to Varner-arvingene en egenkapital på rundt 400 millioner kroner hver.

Familiekonsernet Varner Holding styres av pappa Marius sammen med onklene Petter og Joakim Varner og omsatte i 2018 for 11 milliarder kroner med et resultat på 390 millioner. Her er egenkapitalen 8,8 milliarder.

Utgangspunktet var bestefar Franks butikksatsing på 1960-tallet gjennom Dressmann, der forretningsideen ikke var å gå i spiss for moteutviklingen, men å treffe massene.

Den største suksessen var den krøllfrie «bilbuksa», som årlig solgte i sekssifrede antall langt inn på 2000-tallet, og som vil være nyttig også for barnebarna etter tre-fire timers biltur til fjellet fredag kveld.