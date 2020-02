Petter Northug solgte huset langt over prisantydning

– Den ble solgt etter første visning fredag. Det var bra interesse som ventet. Det er ikke så mange sammenlignbare boliger i det området, så jeg ventet stor etterspørsel, bekrefter Markus Tangvik i Eiendomsmegler 1 til Finansavisen.

9,4 millioner kroner

Northug kjøpte boligen, som går over tre plan og er på 223 kvadratmeter, før jul i 2014. Da betalte Northug 6,75 millioner kroner.

Nå var boligen lagt ut med en prisantydning på 8,5 millioner kroner, men kjøperen måtte ut med 9,4 millioner kroner ifølge Finansavisens kjennskap.

Tangvik vil ikke bekrefte prisen, men sier følgende:

– Det var en god og riktig pris. Både selger og kjøper var fornøyde.

Oslo

Northug forklarte at grunnen til at han ville selge Byåsen-huset, var at han oppholdt seg mer i Oslo, hvor han bygger opp sin egen merkevare med sportsbriller og kleskolleksjon blant annet. I tillegg fungerer han også som ekspertkommentator for TV 2 i blant.

– I tida framover blir det mye Oslo på meg, og da er det unødvendig å ha et eget hus i Trondheim. For skal jeg først til Trøndelag, så er det mer aktuelt for meg å reise hjem til Mosvika, sa Northug nylig til Dagbladet.

34-åringen la opp som skiløper i desember 2018. Folkehelten tok to OL-gull og 13 VM-gull blant annet.