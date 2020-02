XXL-gründeren solgte ti millioner under prisantydning

Nylig solgte han en bolig på Bygdøy i Oslo som var på 890 kvadratmeter. Den var lagt ut for 80 millioner kroner, men han måtte nøye seg med 68 millioner.

Nå skriver E24 at Tidemandsen også har solgt en fredet villa på Omrøya, utenfor Nordstrand, for 21,15 millioner kroner. Den hadde en prisantydning på 31,9 millioner kroner. Nettstedet melder at Tidemandsen kjøpte villaen for 25 millioner kroner i 2011, altså 3,85 millioner kroner mer enn han solgte for.

– Jeg skulle gjerne sluppet å selge med tap, men boligen har forfalt noe siden jeg kjøpte den. Jeg fikk inn et bud, og da slo jeg til, sier Tidemandsen, som aldri har bodd der, til E24.

Kjøper er Mats Røil, daglig leder i Auto Tjuvholmen.