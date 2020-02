Røkke-nabo satte opp mur av containere

Asker og Bærums Budstikke skriver mandag at Kjell Inge Røkkes nabo på Konglungen i Asker ser ut til å ha satt opp to containere som en tilsynelatende mur mot den påståtte strålingen fra en mobilmast Telenor har satt opp på Røkkes eiendom.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avslo i september i fjor en anke fra naboen, der vedkommende krevde masten fjernet. Men anken ble avslått.

Naboen mener ifølge avisen blant annet at masten er stygg og sjenerende å se på, at strålingen er helsefarlig og at hun må flytte om masten settes opp.

Containerne skal ha kommet opp i forrige uke.

Naboen har ikke besvart Budstikkas henvendelser, og Røkke vil ikke kommentere saken.