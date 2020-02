Nyboligsalget faller

Samfunnsøkonomisk Analyse har i dag sluppet en ny rapport om nyboligsalget i Norge (Econ Nye Boliger).

Denne viser at det i de siste to månedene (desember-februar) har blitt solgt 2.534 nye boliger i Norge, 9 prosent færre enn i forrige tomånedersperiode og 3 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Siden forrige rapport har det vært salgsstart for 1.461 nye boliger, med en salgstakt på 28 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgsstart utgjør 18 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.

Færre usolgte

Ifølge rapporten er det nå 15.743 usolgte boliger, sammenlignet med 17.037 boliger i desember.

«Nedgangen skyldes at 1.461 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 2.354 har blitt solgt. Beholdningen av usolgte boliger påvirkes også av at enkelte boligprosjekter blir midlertidig stanset, kansellert eller blir lagt ut for salg igjen», skriver Samfunnsøkonomisk Analyse.

Igangsetting kraftig ned

Hittil i år er det ifølge rapporten igangsatt byggearbeid for rundt 1.500 boliger i Norge, over 40 prosent ned fra drøye 2.500 på samme tid i fjor.

I snitt koster boligene 57.000 kroner per kvadratmeter, opp 3 prosent det siste året. Prisen er høyest på Østlandet med 64.300 kroner per kvadratmeter, mens Sørlandet ligger lavest med 46.100 kroner.