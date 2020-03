– Aldri før solgt så mange boliger

– Vi har solgt over 22 prosent flere boliger i februar i år enn samme måned i fjor. Det er et helt utrolig salg og enda en rekord. Jeg har sjekket tallene igjen og igjen, for jeg skjønner det nesten ikke, sier adm. direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier.

Hun synes boligmarkedet går bemerkelsesmessig godt, med tanke på børsraset som herjer.

– Det er veldig overraskende, spesielt med tanke på alle de negative økonomiske nyhetene, sier Meier.

REKORD: Adm. direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren, er overrasket over økningen. Foto: Iván Kverme

Meglerfirmaet har solgt 1375 boliger i februar og mener det er en snøfattig vinter og tidlig vår som er årsaken til rekordsalget.

– En varm februarmåned har gjort folk våryre. Vi har aldri solgt flere boliger denne måneden noen gang. Det handler nok om at mange boliger blir mer presentable når det er bart ute, sier Meier.

Tidlig vårflom

OSLO: – Jeg tror boligprisveksten i Oslo kan bli mellom 2-2,5 prosent i februar, sier adm. direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas. Foto: Are Haram

Normalt sett er det først i april at boligmarkedet pleier å få den typiske «vår-effekten» Men den snøløse og varme vinteren har skapt enorm interesse for kjøp og salg av bolig, til denne årstiden å være.

VÅRYR: – Den tidlige våren har gitt fart i boligmarkedet, forteller adm. diektør i Eie Eiendomsmegling, Hedda K. Ulvness. Foto: Iván Kverme

– Vi har omsatt veldig mange boliger, vi ligger 10 prosent over det vi gjorde samme måned i fjor. Vi er imidlertid ikke overrasket da vi ser at folk har tro på egen økonomi, sier adm. direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas.

Også Eie Eiendomsmegling har hatt en vekst i omsetning på 10 prosent og ser som sine konkurrenter resultatet i lys av været.

– Våren har kommet tidligere og da starter også høysesongen tidligere. Vi har fått flere salg og flere oppdrag, sier adm. direktør Hedda K. Ulvness.

Ny all-time high

Volumet i antall omsetninger i boligmarkedet har lenge vært økende. I februar i fjor ble det slått ny rekord og i februar i år skjer det igjen. I årets første måned ble det solgt 7.375 boliger, det er 1,7 prosent flere enn i januar 2019. Også det er ny rekord.

– Vi har sett før at når det er uroligheter i økonomien, så søker folk de nære investeringene. Boligmarkedet lever i sin egen verden og oppleves som trygt, sier Meier i Privatmegleren.

Hun tror boligprisstatistikken som legges fram på onsdag vil vise en spesiell økning i eneboligsalg.

– Vi har solgt en større andel eneboliger med hage nå. Vanligvis venter folk med å selge slike objekter til våren kommer ordentlig igang, men nå har det faktisk vært grønne hager rundt omkring, sier Meier.

Tipper over 2 prosent vekst i Oslo

Finansavisen har bedt lederne i de ulike meglerfirmaene om å tippe hva de tror om utviklingen i boligprisene i februar. Hedda K. Ulvness i Eie Eiendomsmegling tror på en svak oppgang nasjonalt og i hovedstaden, mens Terje Buraas i DNB Eiendom tror på en prisvekst i Oslo på opptil 2,5 prosent. Fasiten blir lagt fram av Eiendom Norge 4. mars klokken 11.