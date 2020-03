Øivind Tidemandsen tok ikke telefonen da Odd Kalsnes ville formidle skyhøyt bud

– Jeg ringte og ringte, men fikk aldri tak i ham, selv om jeg ikke er av typen som pleier å gi meg. Derfor fortsatte jeg å ringe på kvelden og til og med natten da han ikke svarte på dagen. Til slutt brukte jeg skjult nummer i håp om at han skulle svare. Men han var åpenbart ikke interessert i bud på eiendommen sin, sier Odd Kalsnes.

Det har skjedd oss alle. Man får anrop fra en øy i Karibien. Ingen tar den telefonen. Så ringer det fra «Skjult nummer». Mange tar de telefonene. Men hva med et anrop fra et åpent norsk nummer? Hvis du skal selge eiendom, bør du ta telefonen.

Øivind Tidemandsen, som har vært arbeidende styreleder i XXL inntil nylig, tok ikke den telefonen. Det fortsatte å ringe fra samme nummer et titalls ganger. Det ble ringt morgen, middag, kveld og til og med natt. Tidemandsen unnlot å besvare telefonen. Til tross for at han hadde strandeiendommen på Ormøya for salg.

SALGSFLOPP: Singasteinveien 15 ble lagt ut for salg for 33,9 millioner, og selv om det var bud på 31 millioner, endte salgsprisen på bare 21,15 millioner. Foto: 1881.no

Hadde skyhøyt bud

Den som ringte, var eiendomsmegler Odd Kalsnes. Han hadde en kjøper som ville betale grisemye for Tidemandsens eiendom. Men Tidemandsen fikk aldri budet.

Eiendommen var opprinnelig lagt ut for salg for 33,9 millioner kroner med Odd Kalsnes i Privatmegleren Aveny som megler. Det skjedde i august 2018. I november samme år ble prisen kuttet til 31,9 millioner.

Den 21. januar 2019 klokken 11.04 fikk Odd Kalsnes et bud på eiendommen, som da hadde ligget for salg i fem måneder.

Budet var på 31 millioner – kun 900.000, tilsvarende 2,8 prosent, under prisantydningen.

Da Kalsnes ikke kom gjennom til Tidemandsen, ble det aldri noe av dette salget.

«Kalsnes hadde dette salgsoppdraget uten å lykkes med å selge eiendommen. Jeg har ikke mottatt noe bud eller SMS fra Kalsnes med et bud på eiendommen på 30 millioner, og valgte å selge eiendommen da jeg fikk et tilbud jeg opplevde som fornuftig», skriver Tidemandsen i en melding til Finansavisen.

Solgt for 10 mill. mindre

Dessverre endte ikke dette godt for Tidemandsen.

«Men kjøper greide ikke å gjøre opp for seg. Han forsøkte i mellomtiden å videreselge eiendommen til en høyere pris, og la ut eiendommen med en prisantydning på 30 millioner. Denne ble senere redusert», skriver han.

Ganske riktig. I april 2019 ble eiendommen lagt ut for salg for 29,8 millioner, før det siste priskuttet kom i juni til 29,5 millioner.

At området er attraktivt er hevet over tvil. Få måneder senere ble nemlig naboeiendommen solgt for 55,5 millioner – dog med både større tomt og lengre strandlinje.

I februar solgte han eiendommen – da for usle 21,15 millioner, 10 millioner mindre enn budet Kalsnes forsøkte å nå gjennom med og 13 millioner under opprinnelig prisantydning.

Den senere tiden har Tidemandsen jobbet for å selge sin eiendom i Løchenveien 4 på Bygdøy. Dette huset ble lagt ut for salg for 80 millioner kroner, men nådde aldri de nivåene, og ble solgt for 68 millioner.

«Jeg skulle selvfølgelig gjerne hatt en litt høyere pris, men er fornøyd med at eiendommen ble solgt til takst», skriver Tidemandsen om dette salget.