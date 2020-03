Gonsholt Hov: Indikerer ikke at boligprisveksten er i ferd med å skyte ny fart

Onsdag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikk for februar. Boligprisene steg sesongjustert i januar med 0,9 prosent, hvilket markerte en sterkere enn oppgang enn hva vi har vært vitne til i de foregående månedene.

«Prisene viste nemlig nullvekst i desember, og før det igjen en moderat oppgang på 0,2 prosent i november. Når det er sagt, indikerer ikke tilbuds- og etterspørselsbalansen at boligprisveksten er i ferd med å skyte ny fart», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken i morgenrapporten mandag.

Balansen indikerer heller ifølge seniorøkonomen en moderat gjennomsnittlig månedsvekst rundt 0,25 prosent sesongjustert.

«Dermed blir vi ikke overrasket om den sesongjusterte prisveksten dempet seg litt igjen i februar», lyder det fra Gonsholt Hov.

OBOS-prisene opp

Mandag gikk det frem at prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 1,9 prosent i februar.

Etter store prissvingninger i desember og januar, har markedet lagt seg på en mer normal utvikling i hovedstadsområdet. I perioden 2004-2019 steg Oslo-prisene i snitt med 1,4 prosent i februar.

I februar i fjor var prisoppgangen 1,8 prosent.

Prisoppgangen i februar i år betyr at kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i hovedstadsområdet er 66.472 kroner.

På landsbasis gikk prisene opp med 2,4 prosent fra januar til februar. Kvadratmeterprisen var på 57.994 kroner i februar. Dette er 5,8 prosent høyere enn i februar i 2019.

En brukt OBOS-bolig i Oslo-området koster nå 5,9 prosent mer enn i februar i fjor.

– Prisveksten i Oslo i februar tyder på et bra balansert marked og at prisene er tilbake på et mer riktig nivå etter det sterke prisfallet i desember i fjor som skyldtes spesielle forhold, kommenterer sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.