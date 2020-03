Nordvik-sjef: – Vi har aldri solgt flere eiendommer i februar

– Vi har hatt god fart inn i 2020, og vi har aldri solgt flere eiendommer i februar. Det er fremdeles lite volum i markedet, men vi opplever at det som er der ute absorberes raskt, sier daglig leder for Nordvik, Martin Kiligitto til Finansavisen.

Meglerkjeden hadde en økning på 70,3 prosent, med 327 solgte eiendommer i februar 2020, mot 192 i tilsvarende måned 2019.

Det er hovedsakelig eiendommer i leilighetssegmentet og prisklassen 2,5 til 7,0 millioner kroner, som går mest over prisantydning.

– Dette ser vi i alle områder hvor vi er etablert. Men, det er ikke bare toromsleilighetene i Oslo som opplever høy etterspørsel. Vi hadde blant annet en enebolig i Drammen som gikk 23,3 prosent over prisantydning, forteller Kiligitto.

Spådommen for februar

Hva gjelder prisutviklingen for februarmåned er Nordvik-sjefen rimelig sikker på at vi får en prisstigning, tilsvarende den vi så i januar.Spådom for februar

– Vi har hatt god aktivitet i budrundene og boligene selges raskt. Vi ser også at eiendommer vi har hatt lenge i porteføljen, som ikke gikk i 2019, blir solgt nå. Vi opplever at forbrukerne er nøye og kresne, men har tro på boligmarkedet.

Han opplever også at flere eiendommer går høyere enn prisantydning, sammenlignet med 2019.

– På bakgrunn av dette er vi rimelig sikre på at vi får en prisstigning tilsvarende som for januar.

Onsdag legger Eiendom Norge frem prisstatistikken som viser utviklingen for februar.