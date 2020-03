Husbanken ga 12,6 mill. i lån - selges for 5

Pål Odden er mannen som skulle bygge om eneboliger til å huse flyktninger. Gjennom Scheen Invest kjøpte han Ringsevne 10 i Ulefoss tre mil nordvest for Skien. Og han kjøpte Elvevegen 26 i Skien.

I Ulefoss lånte han 9,5 millioner i Husbanken til gode betingelser pluss at han fikk tilskudd på 5,9 millioner. I Skien lånte han 9,3 millioner og fikk tilskudd på 3,3. Det var Oddens revisor som avslørte at Husbank-pengene var brukt til å kjøpe unoterte aksjer.

Vi jobber med å realisere verdiene som består av én eiendom i Skien og én på Ulefoss. Begge er overbeheftet Øystien Malmgren, bostyrer

Enebolig ble syv boenheter

I september gikk Scheen Invest konkurs, Odden er anmeldt av Husbanken, og bostyrer Øystein Malmgren forsøker nå å realisere verdiene for Husbanken.

I Skien ble Elvevegen 26 lagt ut for salg i forrige uke med en takst på 5,6 millioner og en prislapp på 5 millioner. Det er uansett milevis under gjelden på eiendommen. Husbanken har pant i eiendommen for 12,5 millioner, men vil trolig ikke få igjen halvparten engang.

AKSJEINVESTOR: Pål Odden brukte Husbanklånet på aksjer. Foto: Privat

For Aktiv Eiendomsmegling i Skien legger ikke skjul på at det er mangler ved eiendommen. De gir tydelig beskjed om at mens boligen er registrert som enebolig med sokkelleilighet er den innredet med totalt fire leiligheter samt tre hybler, og at søknad om omgjøring til leilighetsbygg er kjøpers ansvar.

Anmeldt av Husbanken

Bostyrer Øystein Malmgren styrer realiseringen av eiendommen i Skien, men legger ikke skjul på at det i realiteten er Husbanken som selger.

– Vi jobber med å realisere verdiene som består av én eiendom i Skien og én på Ulefoss. Begge er overbeheftet, men av praktiske årsaker er det boet som selger, selv om Husbanken får pengene, sier Malmgren.

– Den andre eiendommen er i ferd med å bli klargjort for salg, sier han og legger til at det i tillegg er enkelte unoterte aksjer i konkursboet.

– Det handler om aksjer i to-tre grunderbedrifter. Han har brukt pengene fra Husbanken og håpet de skulle bli solgt, men sånt tar tid, sier Malmgren.

Han har ikke tatt stilling til hvorvidt han vil innstille på konkurskarantene for Odden.

– Ettersom Husbanken har anmeldt forholdet er ikke det like aktuelt, men vi får se. Jeg har hatt møte med politiet om den saken, sier Malmgren.

Odden besvarte ikke henvendelsene fra Finansavisen i går.