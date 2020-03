Pokerspiller fikk boligkonge på kroken

Det var Selvaag-arving Gunnar Frederik Selvaag som bladde opp hele 32,5 millioner kroner for herskapsvillaen i Hoffsjef Løvenskiolds vei 38 på Ullern i Oslo. Det var fem millioner kroner over prisantydningen.

Eiendommen ligger mellom Kolsåsbanen og Ullernåsen. Megler Karin Bruteig markedsførte eiendommen som en «Prakteiendom med vidstrakt utsikt og enormt potensial».

RIKTIG? Karin Bruteig mener Ullern-eiendommen var priset i henhold til salgsstatistikken i området, men fikk likevel 20 prosent høyere pris. Foto: Krogsveen

«Priset i tråd med statistikk»

Dette potensialet så Selvaag-arvingen, som har en lang rekke styreverv, blant annet i Selvaag Gruppen, som sitter med familiens 53,5 prosents aksjepost i Selvaag Bolig.

Gunnar Frederik Selvaag eier 46,4 prosent av Selvaag Gruppen, det samme som storebror Olav Selvaag. Resten eies av pappa Ole Gunnar Selvaag.

Det var pokerspiller og eiendomsmegler Karin Bruteig som klarte å dra Ullern-eiendommen hele 5,5 millioner over prisantydning. På spørsmål om hun hadde priset den for lavt, sa Bruteig:

«Det er alltid et spørsmål man kan stille seg. Når den går så mye over prisantydning kan man jo si det, men vi priset den i tråd med statistikk og lignende eiendommer».

GODT UTGANGSPUNKT: Eiendommen i Hoffsjef Løvenskiolds vei 38 har både relativt ung bygningsmasse og stor tomt med delvis utsikt. Foto: Krogsveen

Kraftig rehabilitering må til

Hovedhuset er ikke eldre enn fra 1970, men fremsto slitent. Det samme gjaldt hage, mens portnerboligen fremsto med høyere standard.

Boligen er på tre etasjer og har hele syv soverom, bibliotek, stor hall og særdeles store stuer. I tillegg til to store stuer i hovedetasjen er det to like store stuer i underetasjen. Samlet areal er 658 kvadratmeter, hvorav 418 kvadrat er primærrom, mens tomten er på 2,8 mål.

Med en bygningsmasse på «bare» 50 år ligger alt til rette for at Selvaag vil kunne gjennomføre en kraftig rehabilitering uten å måtte bekymre seg for bygningskonstruksjonen.