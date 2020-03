Eiendom Norge nasjonale boligprisindeks er på sitt høyeste noensinne

Dagens boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn viser at boligprisene steg 0,9 prosent i februar 2020. Korrigert for sesongvariasjoner var oppgangen på 0,5 prosent.

Boligprisene er nå 3,6 prosent høyere enn for et år siden, og Eiendom Norge forventer at denne trekker noe opp fremover.

– Sterk utvikling

– Dette er en relativt sterk utvikling for februar å være, og den kommer på toppen av en veldig sterk januar måned. Trenden er altså meget sterk for de to første månedene av 2020, og vår nasjonale indeks er på sitt høyeste siden startet å måle, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da tallene ble lagt frem.

Bodø/Fauske viste den sterkeste prisveksten i februar med sine 1,5 prosent, mens Stavanger og omegn kom svakest ut med 1,0 prosent prisfall.

Boligprisene steg i alle områder, unntatt Bergen, Kristiansand og Stavanger.

Over 12 måneder kom Oslo sterkest ut med 6,0 prosent prisvekst, mens nullvekst i Stavanger og omegn var svakest.

Gjennomsnittlig omsetningstid var 65 dager i februar, fire dager flere enn i februar i fjor. Den korteste omsetningstiden hadde Oslo med 30 dager, mens salgene tok lengst tid i Stavanger og omegn med 92 dager.

Øyner nytt rekordår

– Den høyere omsetningstiden preges av veldig store volumer, sa Lauridsen.

Antall solgte boliger fortsetter nemlig å stige fra rekordåret i fjor. 7.126 boliger ble solgt i februar, 8,9 prosent flere enn i fjor.

14.517 boliger solgt så langt i 2020 er 4,8 prosent flere enn i de to første månedene i fjor.

– Dette er en veldig kraftig vekst, erkjente Lauridsen, og la til at 2020 blir nok et rekordår i boligmarkedet om denne trenden vedvarer.

Antall boliger lagt ut for salg peker stiger også. 7.562 er 9,9 prosent flere enn i februar i fjor. Hittil i år er oppgangen på 6,8 prosent til 14.806.

Oslo bekymrer

I Oslo steg prisene 1,5 prosent nominelt i februar, og 0,6 prosent sesongjustert. Over de siste 12 månedene er prisveksten altså den sterkeste i landet – 6,0 prosent.

– Vi gjentar våre bekymringer for Oslo fremover. Det bygges for lite og politikerne regulerer for lite. De nyeste tallene fra SSB viser også at befolkningsveksten var veldig stor i 2019. Akershus og Oslo sto for over 50 prosent av befolkningsveksten i Norge i fjor, sa Lauridsen.

– Skjer det ikke noe på tilbudssiden i Oslo, vil vi se en sterkere boligprisvekst i Oslo om et års tid, la han til.

Den samme bekymringen for Oslo uttrykte administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) overfor Finansavisen i forrige uke. Og han gjentar den i dag.

– Vi frykter for at Oslo-markedet er i ferd med å fyres opp igjen av høy befolkningsvekst og lav boligbygging, sier han blant annet i en kommentar etter dagens tall.

Mye ute i Stavanger

Blant byene utenom Oslo fortalte Lauridsen i Eiendom Norge at februar gikk normalt for seg i Bergen, med 0,2 prosent nominelt prisfall i februar. Sesongjustert steg prisene 0,2 prosent.

Trondheim opplevde på sin side en relativt sterk vekst på 2,6 prosent nominelt og 1,0 prosent sesongjustert.

Stavanger reagerte altså ned med 1,3 prosent prisfall nominelt etter en veldig sterk januar. Sesongjustert falt prisene 1,0 prosent.

– Her er det fortsatt veldig mye ute, sa Lauridsen, og påpekte at nullveksten over 12 måneder er i tråd med Eiendom Norge egne prognoser for byen i 2020 sett under ett.

I Tromsø steg prisene 2,5 prosent nominelt i januar, mens de sesongjustert var opp med 1,0 prosent.

I Kristiansand falt prisene 1,1 prosent nominelt, mens de sesongjustert var ned 0,6 prosent.