– Frykter folk visninger, så faller boligprisene

– Hvis folk nå slutter å gå på visninger, så vil det slå ut negativt for boligmarkedet, men om Norges Bank setter ned renten så kan boligmarkedet igjen få en boost, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets.

Økonomene er svært usikre om og hvordan coronaviruset vil slå ut. Boligprisene fortsatte å stige i februar, til tross for at det aldri før har blitt solgt så mange boliger så tidlig på året, noensinne. Boligprisene steg med 0,9 prosent nominelt, og det var etter en kraftig oppgang på hele 3,3 prosent i januar.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen har en tendens til å skille seg ut fra andre økonomer, og nå tror han Norges Bank vil ta ekstra hardt i på rentemøtet om to uker.

UVANLIG: Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen gjetter på rentekutt på 0,5 prosentenheter fra Norges Bank. Foto: NTB Scanpix

– Jeg tror Norges Bank kan sette ned styringsrenten 0,5 prosentenheter i mars, og da vil spesielt leiligheter øke i pris. Coronaviruset kan dra boligprisene ned, men jeg tror det oppveies av et lavere rentenivå. Vi kan ha boliglånsrenter ned mot 2 prosent igjen til høsten, sier Andreassen.

– Coronaviruset kan bringe spekulantene inn

Boligmarkedet har vist seg før å gå langt bedre enn norsk økonomi som sådan. I 2016 steg boligprisene kraftig på tross av svak BNP-vekst. 12,8 prosent nasjonalt og 23,3 prosent i Oslo. Flere bydeler i hovedstaden hadde en vekst på over 25 prosent.

INVESTORER: – Investorer som flytter pengene sine fra aksjemarkedet til bolig kan sammen med rentekutt presse prisene opp, sier Nejra Macic i Prognosesenteret. FOTO: ESTATE MEDIA

– Det som er et mulig utfall av coronaviruset er at folk flykter fra aksjemarkedet og heller investerer i bolig. Hvis det i tillegg fører til rentekutt, kan boligprisene presses opp, sier sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic.

Men Macic mener det er utrolig vanskelig å spå boligmarkedet på kort sikt nå.

– Det har jo vært fire renteøkninger som ikke har påvirket boligprisene negativt. Det henger ikke sammen med noen teoretiske modeller. Disse økningene kan slå inn etterhvert, men får vi et rentekutt, kan det ha sterkere positiv priseffekt.

Frykt for visninger

Sjeføkonomene Finansavisen har vært i kontakt med er enige om at boligmarkedet kan få en dupp hvis færre skulle møte på visninger som følge av viruset. Eiendomsmeglere forbereder seg nå på å holde flere privatvisninger og videovisninger.

ALENE PÅ VISNING: Foreløpig er det bare å klø seg i hodet, men Grethe Wittenberg Meier i Privatmegleren legger til rette for flere privatvisninger. Foto: Iván Kverme

– Vi merker at noen er engstelige, og da kjører vi privatvisninger, men de fleste er ikke redd for dette, og vi ser ikke noe stor forskjell fra det som er normalt. Meglerne våre er imidlertid mer åpne for å legge til rette for både private visninger og for visninger gjort med video, sier adm. direktør i Privatmegleren, Grethe Wittenberg Meier.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen I Sparebank 1 Markets tror en liten nedgang kan komme, men at coronafrykten snart legger seg.

– Vi kan få et par måneder med dårlige tall om det skulle bli slik at færre går på visninger, men dette tror jeg uansett er over før sommeren. Boligprisene kan også falle, selv om renten blir satt ned. Hvis Norges Bank har en god grunn til å sette ned renten, sier Andreassen.