Krever millionerstatning av Krogsveen etter boligkjøp

– Vi hadde aldri kjøpt denne boligen hvis vi visste at kjelleren ikke var godkjent som oppholdsrom, sier Jørn Andreas Lyngstad.

Lyngstad og Tina Torstveit var storfornøyd med kjøpet av en halvpart av en tomannsbolig på Lofthus i Oslo. Den lå akkurat der hvor familien ønsket å bo, med fire soverom og en kjellerstue som de ville bruke som lekestue for sønnen. Så mye ønsket de boligen at de til slutt la seg 30 prosent over prisantydningen på 4,95 millioner kroner. Lyngstad og Torstveit vant budrunden med budet på 6,46 millioner kroner i 2011.

For det er kjernen i erstatningssaken de nå har gående med meglerfirmaet Krogsveen. I prospektet står det blant annet:

«Kjellerstue med peis og inngang til soverom IIII. Dette er et lyst rom med god størrelse som også kan benyttes som en kjellerstue dersom ønskelig».

På plantegningen var det også skrevet soverom over et av rommene i underetasjen.

IKKE GODKJENT: Bilder av underetasjen fra prospektet i 2011.

Krever over 1 million kroner

Det var først da boligen skulle selges nå på nyåret, at megleren deres undersøkte om rommene i underetasjen var byggemeldt og godkjente, noe de ikke var.

– Her har man kjøpt noe man ikke har fått, og tilbake i 2011 var det en vill budrunde nettopp fordi det var en attraktiv bolig med fire soverom og kjellerstue. Jeg tror meglere generelt var dårligere til å undersøke på den tiden, her har vi skjerpet oss, sier Sigmund Ruud i Privatmegleren, som solgte boligen nylig.

Da Lyngstad og Torstveit fikk vite at underetasjen ikke var godkjent, ble de svært fortvilet.

– Vi forsto da at vi hadde kjøpt noe som var langt lavere i verdi enn vi trodde. Det skapte mye fortvilelse da vi oppdaget dette midt i en salgsprosess, hvor vi også hadde tidspress på oss. Vi synes det er veldig spesielt at megleren ikke sjekket nøyere, sier Lyngstad.

For manglende rom, verdireduksjon og merarbeid krever Lyngstad og Torstveit i underkant av 1,1 million kroner.





SOVEROM: På plantegningen gjøres det klart at det er soverom i kjelleren.

«Tapte» 750.000

Før det ble oppdaget at underetasjen ikke hadde godkjente oppholdsrom satte megler en prisantydning på 9,25 millioner kroner. I ettertid har Lyngstad forsøkt å få rommene godkjent, men lyktes bare med soverommet. Ny pris ble satt til 8,95 millioner kroner. Boligen ble til slutt solgt for 8,5 millioner, som er 750.000 under opprinnelig prisantydning.

– Vi har brukt utallige timer på dette, og det har kostet oss dyrt. Det er urovekkende at Krogsveen mener en megler ikke bør undersøke mer enn det er gjort her, sier Lyngstad.

Krogsveen har svart Lyngstad via advokat i Tryg, som stiller spørsmål ved om megler er ansvarlig for å undersøke, slik den nye megleren har gjort. I brevet Lyngstad har mottatt fra forsikringsselskapet, heter det blant annet:

«...Megler har derimot ikke plikt til å sjekke om boligen er i henhold til regelverket. Det er kun hvis det foreligger forhold ved de opplysninger som forefinnes som gjør at megler burde ha undersøkt nærmere at megler har plikt til det... I inneværende tilfelle forelå ingen slike opplysninger som utløste en nærmere undersøkelsesplikt for eiendomsmegler. Om megler har vært erstatningsbetinget uaktsom i denne saken får vi komme tilbake til».

– Krogsveen har ikke gjort jobben sin, og vi hadde forventet å bli mer imøtekommet. Jeg stiller også spørsmål ved at man lager et prospekt hvor det opplyses om at boligen har vært ombygd to ganger, uten å sjekke godkjenning, sier Lyngstad.

Meglerfirmaet vil ikke kommentere denne saken spesielt, men advokat Mats Aamodt i Krogsveen uttaler seg generelt.

– Eiendomsmeglere plikter å innhente ferdigattest og undersøke eiendommen opp mot informasjonen som fremgår av ferdigattesten. Dersom det avdekkes et konkret avvik mellom disse, plikter megler å gjøre nærmere undersøkelser. Hvor langt megler plikter å foreta nærmere undersøkelser, vil bero på mottatt informasjon og hvilke konkrete problemstillinger som utløses. Avdekkes avvik, skal dette formidles til interessenter, skriver Aamodt i en e-post til Finansavisen.

Forbrukertilsynet reagerer

Forbrukertilsynet vil ikke uttale seg i denne saken spesielt, men følger nøye med på markedsføring av bolig og mener meglere generelt må være nøyere.

MARKEDSFØRING: Forbrukertilsynet kan slå ned på ulovlig markedsføring av bolig. Her avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet. Foto: Forbrukerombudet

– Vesentlig informasjon om boligens areal skal det opplyses om. Det er viktig for potensielle kjøpere å ha informasjon om hvilke areal som kan brukes lovlig. Ofte kan det være kostbart, om det i det hele tatt går, å få satt areal i stand til lovlig bruk. Meglere må sørge for at potensielle kjøpere får kjennskap til eventuelle lovlighetsmangler, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Dom i annen sak

Lyngstad sier han vil ta saken videre om erstatningskravet ikke innfris. Foreløpig har Tryg bedt om dokumentasjon på utgiftene på vegne av Krogsveen, som ikke vil kommentere saken.

Nylig ble Sem & Johnsen Eiendomsmegling dømt til å betale en erstatning på nærmere 800.000 kroner etter at kjøper ikke ble informert om at et kjellerareal ikke var godkjent til varig opphold og dermed ikke utgjorde P-rom.

Dommeren mente megler burde sagt ifra til kjøper da han sa han ønsket å lage et kjøkken i kjelleren. I dette tilfellet visste megleren at dette ikke var mulig.