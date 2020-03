– Nå blir det betydelig lavere aktivitet

– Jeg tror vi kan se et tydelig aktivitetsfall i boligmarkedet nå. Folk vil sitte stille i båten og vente med å selge og kjøpe bolig, sier stipendiat i boligmarkedsøkonomi, Mari O. Mamre.

Til nå har boligmarkedet seilt sin egen sjø og virket forskånet fra coronaviruset som rammer store deler av næringslivet.

– Jeg tror det vi ser i norsk økonomi nå også vil slå negativt ut for boligmarkedet. Og jeg tror nyboligsalget vil bli rammet spesielt hardt. Så lenge fremtidens utsikter er så usikre og folk permitteres, sier Mamre.

Boligmarkedet har i årets første måneder hatt en god vekst på henholdsvis 3,3 prosent i januar og 0,9 prosent i februar, nominelt. Mars derimot kan bli annerledes.

– De som må selge, kan tape

Hvis mange setter seg på gjerde på ubestemt tid, så lenge coronaviruset herjer, så tror Mamre at de som selger må jekke ned prisforventningene sine.

– De som må selge, kan da tape penger. Frykt og høy usikkerhet vil nok gi betydelig svekket aktivitet i boligmarkedet overalt og spesielt i byene, sier Mamre.

STOPPER OPP: – Aktiviteten i boligmarkedet vil falle betydelig, mener boligøkonom Mari O. Mamre. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Tror rentekutt kan bli ubetydelig

Det er ventet at Norges Bank setter ned styringsrenten på rentemøte i neste uke, og det pleier normalt å påvirke boligprisene positivt. Flere sjeføkonomer spår et rentekutt på hele 0,5 prosentenheter, men Mamre tror ikke det vil gi noe «boost» for boligmarkedet.

– Jeg tror ikke vi kommer til å se noen positive effekter av det i hele tatt. Boligprisene vil heller falle noe, og de fleste vil sitte på gjerde.

Men et eventuelt rentekutt kan slå inn senere, om man får kontroll på coronaviruset, sier boligøkonomen.

– Det gjenstår å se hvor varig dette blir. Stanser tilfeller av nye smittede opp, og aktiviteten i økonomien er i ferd med å normaliseres, kan forventningene i boligmarkedet raskt svinge tilbake. Med 0,25-0,5 nedgang i renta kan boligmarkedet på Østlandet og i de fleste byene snu allerede om noen måneder, sier Mamre.

– Ikke merkbar effekt ennå

Finansavisen har vært i kontakt med flere meglerfirmaer som ikke har merket noe stor endring foreløpig. Eie Eiendomsmegling ser imidlertid en liten endring på visninger.

– Snittet på antallet visninger er en smule lavere, men vi hadde for eksempel god aktivitet sist helg og vi legger til rette for flere privatvisninger, sier adm. direktør i Eie Eiendomsmegling Hedda K. Ulvness.

AVVENTENDE: Eie Eiendomsmegling ser foreløpig ikke noe stort aktivitetsfall i boligmarkedet. Her er adm. direktør Hedda K. Ulvness. Foto: Iván Kverme

Hun tror imidlertid at det kan være stille før stormen.

– Vi er ikke den mest utsatte bransjen, men det er ikke tvil om at vi også kommer til å merke det. Generell økonomisk usikkerhet påvirker også boligmarkedet, sier Ulvness.

Flere boligselgere stiller også spørsmål om det er lurt å selge akkurat nå.

– Men i antall oppdrag ligger vi litt bedre an så langt i mars, sammenlignet med i fjor, sier Ulvness.

I DNB Eiendom hevder de også at salget går bra.

– De siste dagene har vi omsatt 10 prosent flere boliger, enn på samme tid i fjor. Vi ser ikke noe negativ effekt nå, men en langvarig økonomisk nedgang vil selvfølgelig også slå ut på boligmarkedet. Spesielt om mange blir permittert og folk mister troen på økonomien, sier direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.