Ferske tall fra Boligprodusentenes Forening

– Salget og igangsettingen av boliger har vært lav i starten av året, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Dette er før coronavirus, oljeprisfall og børsnedgang.

Salget i årets to første måneder ligger 12 prosent under fjoråret, mens salget av eneboliger ligger to prosent over fjoråret.

Salget av småhus og leiligheter ligger hhv. 21 og 14 prosent under fjoråret, mens salget siste 12 måneder ligger seks prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Størst nedgang

Eneboliger har den største nedgangen med minus 14 prosent. Leiligheter ligger syv prosent under foregående tolvmånedersperiode, mens småhus ligger seks prosent over.

Igangsettingen i årets to første måneder ligger 10 prosent under fjoråret.

Igangsettingen av eneboliger og småhus ligger hhv. 23 og 10 prosent under fjoråret, mens leiligheter bare ligger én prosent under fjoråret.

Igangsettingen siste tolv måneder ligger 14 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Igangsettingen av leiligheter ligger hele 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode, mens småhus og eneboligerligger hhv. 4 og 10 prosent under.

– Dette er lavt

Salget og igangsettingen av fritidsboliger i årets to første måneder viser en gledelig økning på 48 prosent, ifølge tallene.

Siste 12 måneder ligger salg og igangsetting av fritidsboliger hhv. tre og fire prosent under forrigetolvmånedersperiode.

Salget av nye boliger siste tolv måneder er 26.123 enheter og igangsettingen 24.779 enheter.

– Dette er lavt, og under det estimerte boligbehovet. Verre er det at tallene ikke inkluderer effekten av koronaviruset, nedgang i oljeprisen og det kraftige børsfallet, sier Jæger.

– Vi frykter for bankenes situasjon, og at dette kan føre til bråstopp i boligbyggingen og store sysselsettingsmessige konsekvenser. Det er derfor viktig at regjeringen iverksetter tiltak som sikrer finansiering av nye boliger, understreker han.

Jæger ber også regjeringen å bruke Husbanken som aktivt virkemiddel for å opprettholde boligbygging og sysselsetting.

– Mange prosjekter vil ikke la seg gjennomføre som planlagt på grunn av den urolige situasjonen. Inedgangstider har bygging av eneboliger og småhus i randsonen av byene vært en viktig buffer og reddet boligbransjen fra masseoppsigelser. Regjeringen må derfor lempe kravene om knutepunktsbygging, fortsetter han.