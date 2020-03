- Coronaviruset vil gi fall i boligprisene og rentekutt vil ikke hjelpe

– Vi tror på boligprisfall dette halvåret. Vi ser for oss økende arbeidsledighet og langt lavere lønnsvekst. Utsiktene for norsk økonomi er betydelig svekket etter to sjokk, oljeprisfall og coronavirus, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

2020 skulle bli året hvor boligprisene skulle fortsette å stige til værs, hjulpet av lav rente, lav arbeidsledighet og gode lønnsoppgjør. Men kjøpekraften blir etter alle solemerker langt lavere enn først antatt og mange kan nå miste jobben.

– Vi trodde i utgangspunktet på et lønnsoppgjør på 3,3 prosent, men har nå nedjustert til 2,7 prosent. Dermed vil kjøpekraften bli svekket og med flere uten arbeid vil det slå negativt ut for boligmarkedet, sier Haugland.

PILENE PEKER NEDOVER: – Det ligger an til et midlertidig prisfall i boligmarkedet over hele landet, tror Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

– Rentekutt vil ikke fungere som normalt

Vanligvis vil et rentekutt fra Norges Bank føre til boligprisvekst, men selv et rentekutt på 0,5 eller mer tror ikke økonomene vil skape boligprisvekst.

– Jeg tror ikke et rentekutt fra Norges Bank vil ha noen stor effekt i boligmarkedet på kort sikt, slik omstendighetene er nå. Mange vil nok være bekymret for å kjøpe bolig, selv om renten blir litt lavere. Kjøper du nå, risikerer du å måtte selge den gamle boligen i et helt annet marked. Jeg tror vi kan få et boligprisfall utover våren, og de som må selge vil da selge med tap, sier sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse, Andreas Benedictow.

DNB Markets stemmer i.

– Nedsidene er større enn oppsidene her. Vi tror på flere rentekutt fra Norges Bank og at bankene vil følge etter, men det vil ikke føre til videre vekst i boligmarkedet. Vi vil få sesongjusterte minus-måneder fremover, men året som helhet kan fortsatt få en svak vekst, sier Haugland.

VÅRFALL: – Vanligvis er våren preget av boligprisvekst, men nå kan vi se det motsatte, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse. Foto: Iván Kverme

– Rogaland og Nord-Norge mest utsatt

Prognosesenteret tror ikke viruset vil gi store ringvirkninger i boligmarkedet som helhet, selv om det råder mye usikkerhet. Sjeføkonom Nejra Macic tror imidlertid at vi igjen kan se at Sør-Vestlandet skiller seg ut, og at Nord-Norge får et kjøligere boligmarked.

– I geografiske områder som er svært avhengig av reiselivsnæringen eller er veldig oljeeksponert og kan vente økt arbeidsledighet, vil nettoeffekten av et rentekutt trolig være negativ. Rogaland, spesielt Stavanger og Sandnes, virker utsatt for en ny runde med boligprisnedgang. Tromsø og andre turismeavhengige kommuner i nord er også ekstra utsatt. I andre områder i landet tror vi ikke på nedgang i boligpriser, men lavere vekst, sier Macic.

Sjeføkonomen er også usikker på hva et eventuelt boligprisfall i Norge vil skyldes.

– Hvis boligmarkedet skulle bli slått helt ut av spill nå, kan dette også handle om andre faktorer vi har slept med oss over lengre tid. Renten er blitt satt opp fire ganger på ett år, uten at det fikk negativ effekt. Vi har rekordmye gjeld og vi har fått et gjeldsregister. Befolkningsveksten er halvert siden 2012 og boligtilbudet er fortsatt høyt. Skulle boligprisene falle nå, kan det også være en forsinket effekt av dette, sier Macic.

DNB Markets tror også Vestlandet og Sørlandet vil blir hardest rammet av oljeprisfallet, men at et boligprisfall vil ramme alle.

– Slik som coronaviruset utvikler seg nå, tror jeg det har negativ påvirkning på boligmarkedet som helhet. Vi vil se en dupp, og nedgangen kan bli kraftigere om dette blir langvarig, sier Haugland.

ROGALAND: Nejra Macic i Prognosesenteret tror det er Rogaland som først og fremst vil oppleve boligprisnedgang. Foto: Iván Kverme

– To års usikkerhet

Swedbanks sjefstrateg Øystein Børum tror stor usikkerhet vil prege boligmarkedet.

– Jeg tror vi må leve med denne usikkerheten i ett til to år, til en vaksine er på plass. Den neste tiden tror jeg interessen for å gå på visning blir helt borte, og folk vil være mer forsiktig med å gjøre investeringer, også i bolig. Stimulansen i rentekuttene blir mindre, og færre vil kjøpe før de selger, sier Børsum.

USIKKERHET I TO ÅR: – Folk kan bli mer forsiktig med alle investeringer, også i boiig, de neste to årene, sier Øystein Børsum i Swedbank. Foto: Eivind Yggeseth

Sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce, tror boligmarkedet vil komme seg greit gjennom krisen.

– Jeg tror de fleste ser gjennom denne situasjonen og skjønner at det er midlertidig. Derfor tror jeg ikke det gir store utslag i boligmarkedet. Jeg tror på et rentekutt på 0,5 på torsdag, og det vil forhindre en stor nedgang i boligmarkedet, sier Bruce.

GÅR OVER: – Folk skjønner at denne situasjonen er midlertidig, og derfor vil ikke boligmarkedet blir særlig rammet, tror sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce. Foto: NTB Scanpix

– Pust med magen

I Norges Eiendomsmeglerforbund hevder de boligmarkedet er i en særstilling.

– Til nå har folk forholdt seg helt normalt. En del eksperter er ute og snakker om prisfall i vilden sky, og det mener jeg grenser til det uansvarlige. Boligmarkedet er i liten grad påvirket, og folk må puste med magen. Ingen av meglerene jeg har vært i kontakt har opplevd lavere aktivitetsnivå. Vi vil imidlertid oppleve en «time-out» nå, men boligmarkedet vil tåle lavere aktivitet en periode, sier adm. direktør Carl O. Geving.