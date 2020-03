Boligtopp: Kan ikke huske verre krise

Annenhver måned samler Boligprodusentenes Forening journalister i NHO-bygget i Oslo for å presentere fersk statistikk for boligbyggingen blant de nærmere 800 medlemsbedriftene.

Torsdag hadde virusfrykten medført at pressekonferansen var byttet ut med en PowerPoint-presentasjon på nett, der budskapet fortsatte i samme ånd:

– Når du tar ned et samfunn, så får du en krise. Vi har ikke hatt en krise på dette nivået, i hvert fall ikke i min levetid, og jeg har levd en stund, sier foreningens adm. direktør Per Jæger.

Vil ha 2008-reprise

Til Finansavisen onsdag sa han at Norges Bank bør kutte renten fort og hardt. Det budskapet gjentar han nå.

– Vi er veldig spent. Vi må ikke vente og se at krisen er total før man handler, sier Jæger.

Han ønsker en handlekraft som den i 2008. Da avstedkom finanskrisen det såkalte gullkortet, der bankene kunne levere fra seg boliglånsobligasjoner i bytte mot statsobligasjoner for 350 milliarder kroner fra Norges Bank.

Man får ikke produsert noe. Derfor er det viktig å gjøre noe med permisjonsreglene Per Jæger, Boligprodusentenes Forening

Videre ønsker han at Husbanken brukes som et aktivt virkemiddel for finansiering av nye boliger, og at det bør åpnes for mer regulering av eneboliger og småhus som ikke krever mange forhåndssalg før byggestart.

Med andre ord: at regjeringen lemper på krav til knutepunktutbygging.

Kan ikke bygge hjemme

Allerede før coronaviruset lammet økonomien, var boligbyggingen på vei ned, viser tallene fra Boligprodusentenes Forening. Sammenlignet med fjoråret falt antallet igangsettelser med 9 prosent i januar og 16 prosent i februar.

De seneste 12 månedene er det solgt 26.123 nye boliger og igangsatt bygging av 24.779. Det er ikke nok til å dekke det estimerte behovet, mener foreningen.

– Man kan ikke ha hjemmekontor på en byggeplass. Derfor kan det bli veldig store konsekvenser når folk går i karantene. Man får ikke produsert noe. Derfor er det viktig å gjøre noe med permisjonsreglene, sier Jæger.

Så kan man si at man kan gå til oppsigelser. Men om man gjør det, stopper samfunnsmaskineriet opp Per Jæger, Boligprodusentenes Forening

– Her kan alle bli rammet, men jeg er mest bekymret for de små bedriftene. Hvis de må betale lønn uten å få inntekter over tid, det er det som ødelegger, sier han.

VIL BETALE MINDRE: Boligprodusentenes Forening ønsker at staten tar mer av regningen ved permitteringer og sykdom. Her fra en byggeplass på Ensjø i Oslo. Foto: Gard Setsaas

Minner om 80-tallet

Boligprodusentenes Forening ønsker kompenserende tiltak, som å korte ned arbeidsgiverperioden ved permittering og utbetaling av sykepenger.

– Så kan man si at man kan gå til oppsigelser. Men om man gjør det, stopper samfunnsmaskineriet opp. Derfor er det viktig å bruke forsikringspenger fra staten, sier Jæger, og minner om hva som skjedde etter børskrakket i 1987:

– Det man gjorde i 1988, var at man ikke satte i gang tiltak. Man lot bedriftene bygge ned, sier han.

Den gang ble krisen lang og dyp. Kombinert med høy rente falt også boligprisene kraftig, og begynte ikke å ta seg opp igjen før i 1993. En endret rente- og valutapolitikk siden da gjør at en slik kombo ikke lenger er aktuell. Likevel:

– Her må regjeringen bruke penger. Dette kommer til å koste mye, men det blir avgjørende for norsk næringsliv. Og da er det ikke bare boligmarkedet jeg tenker på.

Tror ikke på vill prisvekst

I Oslo var det boligbyggelaget USBL og deleide Neptune Properties som til sammen sto bak flest regulerte boliger i fjor, med en andel på 31 prosent av 2.394 boliger.

USBL-sjef Johan Bruun tipper et kutt på 50 punkter ved Norges Banks rentemøte på torsdag, slik at styringsrenten settes til 1,00 prosent.

AKTIV: Adm. direktør Johan Bruun i USBL fikk sammen med deleide Neptune Properties regulert totalt 749 nye boliger i Oslo i fjor. Foto: foto: usbl

– Hvordan vil krisen påvirke boligsalget?

– Det kommer an på hvor lenge krisen varer og hvilke tiltak som blir gjort. Så langt er det ingen stor endring, men ved et stort omfang av permitteringer og frykt rundt arbeidsplassene, venter vi at boligsalget stopper opp, sier Bruun.

– Men dersom krisen ikke blir langvarig og gir altfor store konsekvenser, regner vi med at et rentekutt vil gi fart i markedet.

– Er du bekymret for vill prisstigning igjen som følge av det?

– Nei. Med den usikkerheten vi har nå, er jeg ikke bekymret for det.