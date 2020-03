Terje Tinholt: – Boligmarkedet er vaksinert

– Vi ser at folk prioriterer boligene sine, de blir ikke noe mindre viktige i folks liv. Selvfølgelig vil arbeidsmarkedet og økonomien ta skade av dette, men jeg tror «vi står han av», sier Terje Tinholt i utviklingsselskapet Tinholt Eiendom, som han eier sammen med blant annet komiker Thomas Giertsen.

– Folk har mye gjeld, men også en stor sparebuffer. Og visningene ruller og går. Meglere jeg er i kontakt med sier at de ikke registrerer noen store avvik.

Kan leve med boligprisvekst

Det er i en lengre SMS til Finansavisen at Tinholt anmoder om å ta en titt i bakspeilet for å spå prisutviklingen i boligmarkedet i lys av coronaviruset.

«Ser vi tilbake på Asia-krisen i 1998, dotcom-smellen i 2000, 9/11-effekten som først kom i 2003, og kanskje den største krisen i finansverdenen siden 1930, som inntraff i september 2008, ser vi et klart felles trekk. Boligmarkedet blir den trygge havn og en motpol», skriver Tinholt.

I likhet med flere andre forventer han at Norges Bank iverksetter kutt ved neste rentemøte på torsdag. Han mener det allerede burde vært gjort.

– Hvis ikke de setter ned renten neste uke, bommer de kraftig. Og det vil være direkte flaut om de prøver seg med bare 0,25 prosent. Det gjør de ikke, da har det klikket for dem.

– Om boligmarkedet allerede er en trygg havn, vil ikke et stort rentekutt kunne lede til en usunn prisvekst?

– Jo, men den usunne prisveksten er et lite problem sammenlignet med redusert nybygging og få igangsettelser. Vi kommer ut av dette igjen, men akkurat nå er jeg ikke redd for at boligprisene går i taket selv om vi kutter renten. Høye boligpriser er kanskje det enkleste å håndtere med tanke på det vi går i møte. Vi må stimulere til forbruk, sier Tinholt.



Sjokkert over håndteringen

Eiendomsutvikleren mener den norske responsen på coronaviruset har vært for treg, ikke bare fra Norges Bank.

– Regjeringen har sittet stille i 14 dager, det er sånn at Erna mister plassen sin nå. Jeg er helt enig med Øystein (Stray Spetalen, journ. anm.). Hun har oppført seg så svakt at det ikke er en statsminister verdig. Altså, vi trenger en mor i dette her, slik Stoltenberg var en far under Breivik-krisen, sier Tinholt.

Til Finansavisen 9. mars kritiserte Øystein Stray Spetalen statsminister Erna Solberg (H) for å være bakpå med krisehåndteringen, og spådde regjeringens avgang.

– Jeg hørte henne under spørretimen på Stortinget, og fikk helt sjokk. «Vi tar det etterhvert som det kommer». Italia hadde akkurat samme holdning, og så plutselig måtte de stenge hele landet, sier Tinholt.