OBOS dropper fellesvisninger

Boligkjempen OBOS kutter ut fellesvisninger i sine boligprosjekter på ubestemt tid. Det fremgår av en e-post sendt til medlemmer og interessenter.

«Grunnet mye usikkerhet rundt koronaviruset ønsker vi i OBOS å følge "føre var"-prinsippet. I en periode framover blir det derfor ikke fellesvisninger av våre boligprosjekter, men mulighet for å avtale privatvisning,» heter det i e-posten.

OBOS har over 473.000 medlemmer, og har pågående utbyggingsprosjekter for flere tusen boliger over store deler av landet.

