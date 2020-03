Slik fungerer boligmarkeder under coronautbruddet

– Eiendomsmeglingsforetakene innfører nå tiltak for at boligmarkedet skal kunne fungere under coronautbruddet, kommenterer direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

Eiendom Norges styre hadde torsdag ekstraordinært digitalt styremøte for å etablere felles tiltak for at det norske boligmarkedet skal kunne fungere mens coronautbruddet pågår.

– Selv om vi venter at aktiviteten i boligmarkedet trolig vil gå ned, vil det være transaksjoner som det er nødvendig å gjennomføre, sier Lauridsen.

Eksempelvis er det til enhver tid mange som er i en situasjon hvor de allerede har kjøpt en bolig og er i ferd med å selge annen.

– Dessuten har det så langt i 2020 blitt solgt rekordmange boliger som skal gjøres opp og eiendommer som skal skjøtes over, sier Lauridsen.

Eiendom Norge har i dag vært i dialog med Folkehelseinstituttet og fått bekreftet at våre tiltak er gode for å kunne opprettholde aktiviteten i boligmarkedet og samtidig forhindre smitte.

– Eiendomsmeglingsbransjen innfører blant annet tiltak for å kunne gjennomføre befaring, visning, kontraktsignering og overtagelse med redusert risiko for smitte, sier Lauridsen.

Likvidteten må sikres

Et velfungerende boligmarkedet er vesentlig for norsk økonomi, både gjennom nybygging og gjennom boliglån som utgjør storpartene av norske bankers utlån.

– Finanskrisen lærte oss hvor viktig boligmarkedet er i økonomien. Derfor støtter vi nå tiltakene Norges Bank i dag har annonsert, både med rentekutt og å redusere kapitalbufferen, sier Lauridsen.

Kapitelbufferene ble etablert nettopp for situasjoner som den vi i dag står ovenfor.

– Dessuten er det nå svært positivt at Norges Bank faktisk har et handlingsrom i pengepolitikken, noe ikke alle land har etter å hatt lave renter svært lenge, sier Lauridsen.

– Erfaringen fra finanskrisen viser at det er særlig likviditeten som kan være utfordringen i boligmarkedet. Derfor støtter vi nå de tiltakene Norges Bank har annonsert, avslutter Lauridsen.

Retningslinjer for befaring

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for coronasmitte. Megler må informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.

Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på corona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.

Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1,5 meters avstand

Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

Retningslinjer for visning