Styret kjøper aksjer i eget eiendomsselskap

Styremedlemmene i Solon Eiendom fortsetter å hamstre aksjer i eget selskap, og i går foretok styreleder Simen Thorsen et eierskapsbytte av over fire millioner privat til sitt heleide private selskap, Hortulan AS.

Nå har Vatne Property AS kjøpt 50.000 aksjer i Solon Eiendom til en kurs på 26,48 kroner per aksje, fremgår det av en børsmelding tirsdag. Vatne Property eies indirekte av Runar Vatne, som er styremedlem i Solon Eiendom.

Etter transaksjonen eier Runar Vatne fem millioner aksjer privat og i overkant av 13,3 millioner aksjer gjennom Vatne Property AS. Det utgjør til sammen 24,73 prosent av den totale aksjekapitalen.

Hortulan AS fortsetter å hamstre aksjer i selskapet og kjøpte 18.607 aksjer tirsdag til kurs 26,03 per aksje.

Kursutviklingen til Solon Eiendom var flat gjennom hele gårsdagen og endte på 27,10 kroner.