Terje Tinholt vil fortsatt kjøpe Fornebu Hovedgård for 65 millioner av Jens Ulltveit-Moe selv om børsen har falt 30 prosent

En hel verden skriker etter kontanter. Men krangelen om hvem som skal eie Fornebu Hovedgård for 65 millioner kroner er fortsatt like fastlåst mellom Jens Ulltveit-Moe og Terje Tinholt. Selv ikke et børskrakk på 30 prosent har gjort det lettere for én av partene å trekke seg tilbake med en stor pengesekk.

Terje Tinholt har hamstret utviklingseiendommer for 400 millioner kroner etter at han sluttet som eiendomsmegler, og trodde han i tillegg hadde kjøpt Fornebu Hovedgård av en presset Jens Ulltveit-Moe inntil Ulltveit-Moe avviste at eiendommen var solgt.

Det kan selvfølgelig være spekulasjoner om det er smart i disse dager, men jeg står ved det jeg har sagt Terje Tinholt

Tinholt stevnet Umoe for retten, men siden har børskrakket frarøvet norske investorer nær 750 milliarder kroner.

Likevel har Tinholt ingen planer om å trekke seg fra boligkrangelen om Fornebu Hovedgård, og vil kjempe gjennom kjøpet via rettsapparatet.

TREKKER SEG IKKE: Terje Tinholt har kjøpt utviklingseiendomer for 400 millioner før børskrakket, men nekter å gi opp kjøpet av Fornebu Hovedgård, selv om eier Jens Ulltveit-Moe nekter. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi har tørt krutt

– Jeg er ikke den som trekker meg. Det kan selvfølgelig være spekulasjoner om det er smart i disse dager, men jeg står ved det jeg har sagt. Jeg tror vi nå vil se at nordmenn vil bruke penger internt i Norge. Selvfølgelig går det an å bomme, men jeg er ikke bekymret for eiendomsmarkedet, sier Terje Tinholt.

– Hvorfor ikke heller bruke penger på annet nå som børsen har falt så mye?

– Vi har uansett tørt krutt til å kjøpe mer. Jeg er en som står ved avtaler og vil at retten skal avgjøre. Hvis jeg tar feil vil jeg være den første som står ved det.

Jens Ulltveit-Moe er taus om boligkrangelen. De to er naboer i Dicks vei på Fornebu.

«Ingen kommentar. Jens», er eneste beskjed Finansavisen får Ulltveit-Moes telefon.

HOLDER PÅ KORTENE: Det som så mørkt ut for Jens Ulltveit-Moe har ikke blitt lysere etter et børskrakk, men likevel gir han ingen signaler om at han vil la Fornebu Hovedgård gå for 65 millioner til Terje Tinholt. Foto: Heiko Junge

Tinholts kjøp av både utviklingseiendommene og Fornebu Hovedgård ble gjort sammen med partner Stegg Eiendom. Kjøpene er gjort i et hett boligmarked. Nå skal eiendommene utvikles og selges i et marked der arbeidsplasser og fremtidige inntekter fremstår svært usikkert for mange nordmenn.

Vi kommer til å reise mindre og unne oss mer hjemme . Det er min tese. Jeg kan ta feil, men man må mene noe Terje Tinholt

– Vi tror tomtene kommer til å treffe markedet helt perfekt. Jeg hadde som filosofi ikke å bygge de første to årene, og det har truffet bra. Nå har vi et prosjekt i Ås samt ved CC Vest i tillegg til ytterligere ett under godkjenning. Det siste vil imidlertid ta tid ettersom halve Plan- og bygg er i karantene. Det gikk sakte tidligere, og går ikke fortere nå, sier Tinholt.

– Men vi er komfortable særlig som følge av renteutsiktene de neste ti årene. Da vil ikke eiendom i Norge være dumt å sitte på. Men jeg skal innrømme at jeg er glad jeg ikke eier hoteller og restauranter.

Jeg ser dette som mulighetenes marked Terje Tinholt

– Hva om eiendommene du har betalt 400 millioner for plutselig har en verdi på 200 millioner?

– Nei det står bygg på alle, og vi har inntekter gjennom utleie. Det kan godt være at man blir forkjølet, men det går over. Slik er eiendomsmarkedet i Norge. Vi kommer til å reise mindre og unne oss mer hjemme . Det er min tese. Jeg kan ta feil, men man må mene noe, og det mener jeg.

– Vi kan kjøpe mer

– Jeg ser dette som mulighetenes marked, men ettersom vi har kjøpt en del så får vi se om det dukker opp flere gode kjøp. Jeg har ikke fått tilbud om noe ennå, men vi leter og ser.

– Hvor mye penger har dere?

– Det kommer an på hva vi gjør.

– Var dere ferdigkjøpt da uroen begynte?

– Vi kan kjøpe mer. I tillegg har vi attraktive eiendommer som folk kan være interessert i uten at vi vil selge. Vi må bare få opp oljeprisen.

Bak Stegg Eiendom står Ferdinand Westye Egeberg, Ole Gunnar Hesbøl og Alexander Loewe.