Ringnes: - Boligprisene kommer til å få en skikkelig smekk

I et intervju med Finansavisen mandag sier eiensomsinvestor Christian Ringnes at coronakrisen kommer til å bli mye, mye verre.

Realøkonomisk krise

– De krisene vi har sett før har vært finansøkonomiske kriser. Det har vært ubalanser i banksystemet og det har vært overdreven verdsettelse av enkeltsektorer som for eksempel under dotcom-krisen, sier Ringnes til Finansavisen, og mener at det er ting som det er ganske lett å gjøre noe med.

– Det letteste var å bruke renten og sette den ned for å få fart på økonomien igjen. Det våpenet har man nå brukt opp, det finnes ikke lenger, så nå må man ty til kvantitative lettelser og andre ting som det tar mye lenger tid for å komme gjennom økonomien.

Han mener at grunnen til at denne krisen er mye verre er fordi den er realøkonomisk.

– Dette er ikke finans, det handler om at folk ikke lenger kan konsumere tjenester. Reiselivsnæringen er på full stopp, det finnes ikke kunder lenger, og dette sprer seg alle andre steder også, sier Ringnes, og fortsetter;

– Veldig vanskelig for Ola og Kari

– Når folk nå mister jobbene sine - i hopetall, og det kommer det til å bli, så skal de ned på mye lavere lønn enn det de har vært vant til, og boligmarkedet kommer til å få seg en skikkelig smekk.

En direkte effekt av dette er at folk kommer til å føle seg fattigere, forbrukspengene kommer ikke til å låne ut penger lenger - og de kommer til å få store tap.

– Det blir veldig vanskelig å være Ola og Kari, og det skyldes ikke finansverden først og fremst. Det skyldes at realverden har stoppet opp, og selvom corona går vekk om to, fire eller seks måneder, kommer det til å ta lang tid før de hjulene kommer i gang igjen, sier Ringnes



Se hele intervjuet med Ringes her: