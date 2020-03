Boligsalgstall fortsetter å falle

–De siste 14 dagene etter at tiltakene mot coronautbruddet ble innført har aktiviteten i boligmarkedet falt. Det er likevel et høyt volum situasjonen tatt i betraktning, sier adm. direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Eiendom Norge har i samarbeid med Eiendomsverdi AS hentet ut tall fra omsetningen i boligmarkedet etter at tiltakene mot coronautbruddet ble innført 12. mars 2020.

I forrige uke ble det solgt 1190 boliger, mens det samme uke i 2019 ble solgt 1861 boliger.

Tror ikke på kraftig prisfall

I snitt gikk boligene 1 prosent under prisantydning i uke 12 og Lauridsen tror ikke på noe kraftig prisfall fremover.

– Vi mener det ikke er grunnlag for noe kraftig prisfall. Vi er ikke overrasket over fallende volum, vi mener det er et bra nivå, gitt at vi er midt i en coronakrise. Så gjenstår det å se hvor lenge dette varer, sier Lauridsen.

Han mener videre at tallene må behandles varsomt.

– Dette er tall fra en kort periode og det kan være mange feilkilder her, sier han.