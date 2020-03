Oso-arving Christoffer Braathen selger bolig etter å ha brukt 10 millioner på sikring mot farer

«En av Norges sikreste boliger», er nå lagt ut for salg i Voksenkollen i Oslo. Det er ihvertfall beskrivelsen Privatmegleren har gitt av boligen med adresse Åsbrekka 6. Det er Oso-arving Christoffer Braathen som selger eiendommen, som skal ha fått en prislapp på 35 millioner kroner.

Det er 20 millioner kroner mer enn han selv betalte for boligen tilbake i 2009. Men så har det skjedd mye med boligpriser siden 2009. Og ikke minst har det skjedd mye med spredning av virus.

INTET Å FRYKTE: Boligen i Voksenkollen er sikret mot det meste av overhengende fare. Foto: 1881.no

Elektromagnetisk beskyttelse

For når Christoffer Braathen og Privatmegleren forsøker å lokke frem kjøpere i et usikkert marked, er det nettopp virusfrykten de spiller på. For ifølge annonsen for boligeiendommen skal den være sikret mot virus.

I annonseteksten heter det: «Boligen er virologisk, bakterielt og radioaktivt sikret».

Og ikke bare det:

«Unike tekniske installasjoner garanterer dekontaminert lufttilførsel, renset vanntilførsel, nødstrømgenerator og elektromagnetisk beskyttelse».

Som vanlig fremgår det at boligen også har stor tomt, panoramautsikt, sol og høy standard.

Frigjøring fra familien

Braathen har tidligere stått frem i hjemme-hos-reportasje i DNMagasinet, der det fremgikk at alle soverom var malt med karbonmaling for å hindre mobilstråling, samt at sengetøyet var jordet for at kroppens elektrisitet skulle være i kontakt med jorden.

Braathen brukte to år og ti millioner kroner på oppussing av villaen. Han uttalte da at eiendommen var et ledd i å frigjøre seg fra familiebedriften som ble ledet av hans bror.

Planen var å leve i pakt med naturen, starte villmarksleir og dyrke sin egen mat.