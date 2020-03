Marius Gonsholt Hov: – Boligprisene vil falle

«Ser vi til boligmarkedet har det ikke stanset fullstendig opp, etter hva vi kan bedømme. Men aktiviteten er nok lavere enn normalt. De som er aktive i markedet nå er nok først «de som må», de som allerede var i en kjøps- og/eller salgsprosess før nedstengningene for alvor startet», skriver Gonsholt Hov i meglerhusets morgenrapport mandag.

Coronaviruset bremser økonomien i Norge som i nesten alle andre land.

– Vil falle på kortsikt

I et forsøk på å hindre virusspredningen stenger land i stor grad ned aktiviteten. Det gjør at deler av økonomien stopper opp, aksjemarkedene faller, mange ansatte permitteres og mister jobbene, mens det også er en økende andel konkurser i bedrifter.

Heller ikke boligmarkedet vil være uberørt, spår seniorøkonom Gonsholt Hov. Sist uke skrev Finansavisen at salget gikk ned med 36 prosent mot samme uke i 2019, mens boligene i snitt gikk en prosent under prisantydning.

«Det er grunn til å tro at betalingsvilligheten har fått seg en knekk nå som det er svært usikre tider. Derfor ser vi også for oss at boligprisene vil falle på kort sikt», skriver Gonsholt Hov.

Rentenivået redningen?

Simen Mortensen, analytiker i DNB Markets, mente vi snakket om krakknivå på nyboligsalget.

– Jeg tror hverken på krakk eller kraftig prisfall, svarte Nejra Macic i Prognosesenteret.

Bankene senker renten på lån. Det tror Gonsholt Hov kan være redningen for boligprisene.

«Rentekuttene fra Norges Bank vil imidlertid kunne dempe nedturen. Så er spørsmålet om dette vil ta seg raskt opp igjen, etter hvert som aktiviteten i norsk økonomi begynner å komme i gang igjen? Her stiller vi oss noe tvilende. Den pågående nedturen i norsk økonomi er langt mer dramatisk enn hva de fleste hadde sett for seg på forhånd».

Demper kjøpekraften

Han mener boligprisenes utvikling avhenger av hvor langvarig nedstengingen varer, ettersom det igjen påvirker hvor mange som vil bli arbeidsledig.

«Trolig står vi overfor en situasjon hvor ledigheten etter hvert biter seg fast på et høyere nivå enn hva den ellers ville ha gjort. Dette demper også kjøpekraften i boligmarkedet. Og vil, alt annet likt, gi lavere boligpriser fremover enn hva som ellers hadde vært situasjonen», skriver Gonsholt Hov.

