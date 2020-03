Propr-sjefen: Jo yngre grupper mennesker, jo større frykt

– De eldre føler seg ikke foruroliget for sin egen økonomiske situasjon fremover, mens de unge er mer bekymret for fremtiden, sier sjefen for den digitale eiendomstjenesten Propr, Kjetil Eriksson.

En fersk InFact-undersøkelse midt i coronakrisen viser ifølge en pressemelding at hele 65 prosent av nordmenn ikke er bekymret for sin økonomiske situasjon i tiden fremover.

Solid eldrebølge

I aldersgruppen 65 pluss er det 74 prosent som sier at de ikke er bekymret for sin egen økonomiske situasjon i tiden fremover.

– Mange i den aldersgruppen har nedbetalt lån og oppsparte midler som kommer godt med i usikre tider, sier Eriksson.

Undersøkelsen viser videre at kun én av ti eldre er bekymret for sin økonomiske fremtid under krisen vi nå befinner oss i, mens mange unge er bekymret.

Hele tre av ti i aldersgruppen 18-29 år er bekymret for sin egen økonomiske situasjon i tiden fremover.

– Vi ser i tallene at jo yngre grupper mennesker, jo større frykt for fremtiden, og frykten synker når alderen øker proporsjonalt, sier Eriksson.

– Ikke nedslående

Det er også noe større frykt for egen økonomisk fremtid blant kvinner, sammenlignet med menn. Når vi ser på tallene for Norge viser de at to av ti er bekymret for sin egen økonomiske situasjon under coronakrisen, mot 64,9 prosent som ikke er det.

– Tallene er ikke nedslående med tanke på at vi skal tilbake til normalen om periode, og dette lover bra for boligmarkedet fremover, sier Propr-sjefen Kjetil Eriksson.