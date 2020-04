OBOS: Boligprisene falt med 2,8 prosent i mars

Prisene på OBOS-boliger i Oslo falt 2 prosent i mars på månedsbasis. På landsbasis gikk prisene ned med 2,8 prosent fra februar til mars.

– Hvor stor corona-effekten blir for boligmarkedet, avhenger av hvor lenge de strenge tiltakene varer, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Hun mener bruktboligmarkedet har klart seg bra. Hand Anders Skjølberg, daglig leder i OBOS Eiendomsmeglere, forteller at det ble solgt like mange OBOS-boliger i Oslo i mars 2020 som mars 2019.

– Det har, gitt de spesielle omstendighetene, vært bra aktivitet i bruktboligmarkedet i mars. Mens det var 649 omsetninger i mars i fjor, falt dette til 595 i mars i år. Nedgangen har først og fremst kommet i Oslo, sier Monsvold.

Usikker tid

Sjeføkonomen innrømmer at man går inn i en usikker tid, men hun spår at aktiviteten vil ta seg opp i boligmarkedene når de strenge tiltakene for å unngå smitte slipper opp.

–Forhåpentlig vil de økonomiske tiltakspakkene bidra til at vi unngår mange konkurser og tap av arbeidsplasser. Det er likevel fare for at vi får markant høyere arbeidsledighet enn vi hadde før coronautbruddet dersom de strenge restriksjonene varer lenge. En vedvarende lav oljepris kan også bidra til det. Lavere sysselsetting og utsikter til svakere lønnsvekst, vil gjøre at etterspørselen etter boliger blir mindre fremover enn vi regnet med for en måned siden, sier Monsvold.

Rentenedgangen kan trekke i motsatt retning.

Rapport: Markedet påvirkes

Av siste meglerinnsikt-rapport, hvor rundt 300 eiendomsmeglere har svart, går det frem at 96 prosent mener aktivitetsnivået har blitt påvirket, enten i noen, stor eller svært stor grad. De tradisjonelle felles-visningene er erstattet med avtalte visninger for å hindre smittefare.

«Krisen påvirker i høy grad markedet, men markedet fungerer fortsatt bra gitt omstendighetene», sier adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

56 prosent av eiendomsmeglerne opplever at selgere avventer å legge ut bolig for salg i svært stor grad.

«Det holdes imidlertid stadig mange visninger. Mange selgere vil teste markedet, og noen selgere foretrekker heller å selge i et marked som fungerer enn å vente på bedre tider», sier Geving.