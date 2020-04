Solon Eiendom har sluttført kjøpet av Kruse Smith Eiendom

Solon Eiendom har sluttført overtagelsen av eiendoms- og boligutviklingsselskapet Kruse Smith Eiendom, som samtidig endrer navn til Solon Sørvest.

Solon meldte i desember at selskapet hadde inngått avtale med Kruse Smith og andre om et sådant kjøp, og at formålet med kjøpet var å sikre seg Kruse Smith Eiendoms tomtebank og kompetanse.

Utvider tomtebanken

Da kjøpet ble kunngjort i desember, ble det oppgitt at Kruse Smith Eiendom hadde rundt 660 boliger i produksjon og en tomtebank på cirka 2.500 boliger, samt noe næringseiendom.

Selv hadde Solon en tomtemasse på 4.900 boliger før Kruse Smith-avtalen.

Oppkjøpet representerer således en betydelig utvidelse av tomtebanken.

2,3 mrd. i eiendomsverdier

Kruse Smith etablerte Kruse Smith Eiendom som et eget selskap i 2012. Kruse Smith Eiendom har hatt de største byene i Sør-Norge som sitt primære markedsområde.

Vederlaget for samtlige aksjer i Kruse Smith Eiendom var estimert til 608 millioner kroner, basert på underliggende eiendomsverdier i selskapet på cirka 2,3 milliarder kroner.