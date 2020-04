– Så langt kan vi ikke se at coronaviruset har gitt store utslag på prisene i egen portefølje. Det er lite i vår portefølje som tyder på noen dramatisk prisnedgang når prisutviklingen for mars legges fram fredag, kommenterer daglig leder i DNB Eiendom, Terje Buraas til Finansavisen.

Det er stor spenning knyttet til morgendagens prisstatistikk fra Eiendom Norge.

– Taler for flat utvikling

DNB Eiendom selger 50 prosent på eller over prisantydning.

– Det mener jeg er beroligende, og taler for en relativt flat utvikling i et boligmarked, som tross alt var på et ganske høyt nivå fra før av, sier Buraas.

Selv om det har vært en betydelig nedgang i aktiviteten mener han boligmarkedet har klart seg bedre enn ventet.

– Det er fortsatt folk på visninger, og vi er positivt overrasket over hvor mange salg det var i forrige uke og ved inngangen til denne uken.

OBOS-prisene falt

Normalt er mars en måned der boligprisene går litt opp. Onsdag ble det klart at prisene på OBOS-boliger i Oslo falt 2 prosent i mars på månedsbasis.

På landsbasis gikk prisene ned med 2,8 prosent fra februar til mars.

– Hvor stor coronaeffekten blir for boligmarkedet, avhenger av hvor lenge de strenge tiltakene varer, kommenterte sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS, da tallene ble lagt frem.

Hun mener bruktboligmarkedet har klart seg bra. Hans Anders Skjølberg, daglig leder i OBOS Eiendomsmeglere, forteller at det ble solgt like mange OBOS-boliger i Oslo i mars 2020 som mars 2019.

DNB spår nedgang

Buraas i DNB Eiendom er litt mer positiv til tallene som legges frem fredag, og tror på en nedgang på landsbasis på rundt 1 prosent.

– Vi ser at det er store geografiske forskjeller. I Oslo er det bra aktivitet, og Bergen og Stavanger holder også trykket oppe. I Trondheim går det litt tregere, og det gjelder også de mindre byene, tettstedene og i distriktet, selv om det også her er store regionale forskjeller.

Han tror boligprisene vil gjenspeile aktiviteten, og at prisene i Oslo vil holde bedre enn landsgjennomsnittet.

– Her spår vi en ubetydelig nedgang, mens de andre store byene vil vise negativ trend, sier Buraas.

– Tallene vil sprike

Mindre salg betyr større utslag fra enkeltsalg, og det kan påvirke prisstatistikken, særlig lokalt. Derfor vil vi nok ifølge sjefen for DNB Eiendom se noen tall som vil sprike mye denne gangen.

– Det er også viktig å påpeke at det er stor usikkerhet rundt hvordan boligmarkedet vil utvikle seg og for situasjonen for norsk økonomi. Lengden på nedstengningen, og i særlig grad arbeidsløshet og permitteringer, samt bankenes evne til å yte kreditt, være helt avgjørende.

– Også blir det spennende å se hvordan en nasjonal hjemmepåske påvirker aktiviteten de neste ukene, sier Buraas.