Nordea-analytiker: Ingen tvil om at boligprisene vil bli påvirket negativt i mars

Fredag kl. 11.00 presenterer Eiendom Norge prisstatistikken på brukte boliger. Store deler av norsk økonomi står helt stille, mange er blitt permittert, og det er usikre tider for husholdningsøkonomien til mange nordmenn.

«På bakgrunn av dette, er det ikke noe tvil om at boligprisene vil bli påvirket negativt i mars, til tross for at Norges Bank har satt ned renten til historisk lave 0,25 prosent», skriver analytiker Dane Cekov i Nordea Markets i morgenrapporten.

Hvor mye boligprisene vil falle er høyest usikkert,mener han, og peker på at utviklingen i boligprisene fremover blir kritisk avhengig av hvor lenge smitteverntiltakene varer og hvordan det slår ut i økonomien.

«Jo lenger smitteverntiltakene varer, jo høyere blir arbeidsledigheten og desto dårlige blir det for boligmarkedet», skriver Cekov.