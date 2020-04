Nedgang i boligprisene i mars

Boligprisene sank med 1,4 prosent i mars 2020, viser tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 1,4 prosent.

Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for et år siden.

– Coronautbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i mars, men fallet i prisene og volumet er mindre enn man kunne vente gitt de drastiske tiltakene mot å begrense smitten, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han forventer at transaksjonsvolumet vil stabilisere seg fremover.

– Normalt ville boligmarkedet gått inn i en dvale nå til over påske, men det er satt opp mange visninger inn i påsken, noe som gjør at vi forventer større aktivitet i påskeuken enn normalt.

Det som er vesentlig nå er at bankene fortsette å yte mellomfinansiering.

– Erfaringen fra finanskrisen viser at en endring i dynamikken med å kjøpe først og selge etterpå er kontraproduktivt og ødeleggende for boligmarkedet. Selv om en mer restriktiv kredittpolitikk kan synes rasjonelt for den enkelte bank, er dette kollektiv irrasjonelt, sier Lauridsen.

Stor aktivitet så langt i år

I mars ble det solgt 6.679 boliger i Norge, noe som er 14,6 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 21.239 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent færre enn i rekordåret 2019.

I mars ble det lagt ut 8.659 boliger til salgs i Norge, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2019.

Så langt i år er det lagt ut 23.520 boliger til salgs, noe som er 2,5 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut langt færre boliger i mars i år enn i fjor. Men samlet for årets tre første måneder er transaksjonsvolumet høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i mars 2020. Det er en nedgang fra 65 dager i februar. Raskest salgstid hadde Oslo med 20 dager og tregest salgstid hadde Ålesund m/omegn med 96 dager.

Sterkest og svakest utvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Fredrikstad/Sarpsborg med nedgang på 0,3 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike med en nedgang på 1,9 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 4,3 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,8 prosent.

– Det har i mars vært en nedgang i boligprisene i alle områder i Norge. På grunn av coronautbruddet er det usikkerhet både om utviklingen i norsk og global økonomi.

I kjølvannet av tiltakene mot smitten den 12. mars har vi fått en historisk økning i arbeidsledigheten og permitteringer. Norsk økonomi rammes også av oljeprisfallet, som vil få ytterligere innvirkning på arbeidsmarkedet.

– Hvor sterkt dette vil påvirke boligmarkedet er fortsatt usikkert, sier Lauridsen.

Han mener det nå er viktig at myndighetene bruker de verktøyene man har til rådighet, og Eiendom Norge støtter mange av de økonomiske tiltakene som regjeringen har iverksatt og skal iverksette. Men Lauridsen mener fortsatt er rom for flere tiltak.

– Det er fortsatt rom for flere tiltak for boligmarkedet, spesielt en statlig garanti for mellomfinansiering. Dessuten er det nå rom for å sette inn ytterligere innsats for en heldigital bolighandel, spesielt digitalisering av kommunal informasjon, sier Lauridsen.

Spådommene

«Det er åpenbart at omsetningen har gått ned, i dagens ekstraordinære situasjon med strenge smitteverntiltak. At tiltakene har påvirket prisene negativt er mindre åpenbart», skrev sjeføkonom i DNB Markets Kjersti Haugland i morgenrapporten fredag.

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets øynet også lavere aktivitet enn normalt.

«Med skarp oppgang i arbeidsledigheten, samtidig som konsumenttilliten har falt som en stein – blant annet trukket ned av økt bekymring rundt husholdningenes egen økonomiske situasjon, ser vi for oss en knekk i betalingsvilligheten i alle fall på kort sikt» het det fra Marius Gonsholt Hov i en oppdatering fredag morgen.

Han mente rentekuttene fra Norges Bank imidlertid burde dempe nedgangen. Og, det at volumene i seg selv er lave, bør også dempe det som potensielt kunne blitt et bratt prisfall, mener han.

«Derfor spår vi ikke boligmarkedet nord og ned. Men det er uansett nærliggende å tro at prisene vil falle noe på kort sikt, » skrev Gonsholt Hov fredag morgen.

Analytiker Dane Cekov i Nordea Markets var i forkant av dagens boligprisstatistikk usikker på hvor mye boligprisene vil falle, men mente utviklingen i boligprisene fremover blir kritisk avhengig av hvor lenge smitteverntiltakene varer og hvordan det slår ut i økonomien.

«Jo lenger smitteverntiltakene varer, jo høyere blir arbeidsledigheten og desto dårlige blir det for boligmarkedet», skrev Cekov i en oppdatering.

OBOS-prisene falt

Onsdag ble det klart at prisene på OBOS-boliger i Oslo falt 2 prosent i mars på månedsbasis. På landsbasis gikk prisene ned med 2,8 prosent fra februar til mars.

– Hvor stor coronaeffekten blir for boligmarkedet, avhenger av hvor lenge de strenge tiltakene varer, kommenterte sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS, da tallene ble lagt frem.

Hun mener bruktboligmarkedet har klart seg bra.

Hans Anders Skjølberg, daglig leder i OBOS Eiendomsmeglere, forteller at det ble solgt like mange OBOS-boliger i Oslo i mars 2020 som mars 2019.

5 prosent i rabatt

Norske boligselgere har i snitt gitt 5 prosent i rabatt etter at Erna Solberg stengte Norge, skrev Finansavisen i slutten av mars. Hele 38 av 42 boligsalg over 10 millioner har gått lavere enn prisantydning.

Adm. direktør Grethe Meier i Privatmegleren var ikke overrasket over resultatet.

– Trenden nå er litt fallende når det gjelder boligprisene i mars, uttalte hun.