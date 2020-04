Ferske tall fra Boligprodusentenes Forening

Salgstallene for mars viser en nedgang på 47 prosent i boligsalget, sammenliknet med mars i 2019, ifølge tall fra Boligprodusentene.

I tillegg vet vi at for hvert nytt boligsalg som gjøres nå, blir en annen boligkontrakt kansellert eller boligbyggingen blir utsatt. Dette betyr at netto oppdragsinngang for nye boliger er negativ eller tilnærmet lik null. Husbankens rammer må utvides til 25 milliarder kroner nå, mener adm. direktør i Boligprodusentene Per Jæger.

Kan halvere igangsettingen

Det tar tid å etablere den nye normaliteten. I påvente av dette må Husbanken rigges med tilstrekkelige midler for fortsatt sysselsetting og boligforsyning ut over høsten, mener Jæger.

– Dersom vi fortsetter i den takten vi har nå, så viser senarioer at vi vil halvere igangsettingen innen årets slutt, og flere bedrifter vil gå tom for oppdrag før den tid. Da er det kort vei til oppsigelser og konkurser.

Jæger viser til at Husbanken helt siden gjenoppbyggingen etter krigen har fungert som en solid merkevare. Sist Husbanken ble brukt som boligpolitisk tiltak under finanskrisen i 2008, og var også den gangen et treffsikkert virkemiddel for å finansiere nye boliger og sikre sysselsettingen.

– Husbanken innebærer ingen netto kostnader for staten, og Husbanken vil være attraktiv hos forbrukere som vil og kan kjøpe ny bolig, mener han.

Det tar tid å få på plass nye regler for lånene, tilpasse boligprosjekter til kravene og markedsføre nye boliger med Husbankfinansiering. Derfor mener sjefen for Boligprodusentene det er viktig med beslutning om Husbanken nå.

– Det er ingen nedside ved å bruke Husbanken. Hvis Husbanken først skal brukes siden, kan det være for sent og føre til tap av bedrifter som går konkurs, tap av sysselsetting og med økt risiko for en uønsket fremtidig prisvekst.

Tallene for 1. kvartal 2020

Salget av nye boliger i mars var svært lavt og 1. kvartal 2020 endte 25 prosent under samme kvartal i fjor, mens salget i mars lå hele 47 prosent under salget i mars i 2019.

Resultatene for 1. kvartal viser en nedgang i salget for samtlige boligtyper med eneboliger 19 prosent under fjoråret, småhus 33 prosent under fjoråret og leiligheter 24 prosent under 1. kvartal for 2019.

Igangsettingen i 1. kvartal endte 4 prosent under tilsvarende kvartal i 2019, mens igangsettingen for mars i 2020 var høyere enn for mars 2019. Igangsettingen etter 1. kvartal viser en nedgang på hhv. 24 og 22 prosent for eneboliger og småhus og en oppgang på 25 prosent på leiligheter hittil i år.

På fritidsboliger er det en økning i salget hittil i år på 17 prosent. Igangsettingen ligger hittil i år 33 prosent over fjoråret.