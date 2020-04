Engstelige for boligsalg

HÅPER DET ER KORTSIKTIG: Are Andenæs Huser, adm. direktør i Norsk Takst Foto: Norsk Takst

Norske boligeiere som vurderer å selge blir stadig mer usikre. En undersøkelse gjort av Norsk Takst viser at mange boligselgere frykter økonomiske tap fordi de blir nødt til å selge etter å kjøpt ny bolig. Ifølge bransjeorganisasjonen opplever nå seks av ti takstmenn eksempler på at boligeierne er blitt usikre på om de vil gjennomføre salgsplanene denne våren.

– 17 prosent av takstmennene rapporterer at mer enn halvparten av selgerne gir uttrykk for tvil. Kun 14 prosent oppgir at oppdragsgivers ønske om å selge virker uforandret. Det er med andre ord svært mange som nøler, sier Are Andenæs Huser, adm. direktør i Norsk Takst.

Ifølge Huser er det likevel ikke mange av selgerne som er av oppfatningen om at vi står foran et kraftig prisfall i markedet. Det er i første omgang graden av usikkerhet som har økt og som skaper engstelse.

Mange uten oppdrag

Under coronakriden er det blitt betydelig mindre å gjøre for medlemmene i Norsk Taks. 84 prosent av medlemmene som har svart på undersøkelsen oppgir at arbeidsmengden har sunket, i halvparten av tilfellene mer enn 40 prosent. Mens 17 prosent oppgir at de i praksis står uten oppdrag.

– Vanligvis er våren høysesong i boligomsetningen, men disse svarene kan være en tidlig indikasjon på at utbudet i år blir lavere enn vanlig. Færre takstoppdrag betyr at færre boliger vil bli lagt ut for salg. Vårt håp er at dette kun er en kortsiktig effekt, og at stabiliteten i boligmarkedet vil bestå, sier Huser.