Nyboligsalget faller kraftig

Samfunnsøkonomisk Analyse har i dag sluppet en ny rapport om nyboligsalget i Norge (Econ Nye Boliger).

Denne viser at 1.557 nye boliger har blitt solgt i Norge de siste to månedene (februar-april), hele 32 prosent færre enn i forrige tomånedersperiode og 34 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Rapporten legger ikke skjul på at coronatiltakene er hovedforklaringen på det kraftige fallet.

Høyest takt i nord

Salget siden februar utgjør ni prosent av boligene som har vært til salgs, fem prosentpoeng lavere enn i samme periode i fjor og tre prosentpoeng lavere enn i forrige tomånedersperiode.

Nord-Norge har den høyeste salgstakten med 13 prosent. Videre følger Østlandet og Vestlandet med ni prosent, foran Midt-Norge og Sørlandet med hhv. åtte og seks prosent.

Siden forrige rapport har det vært salgsstart for 1.356 nye boliger, med en salgstakt på 19 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgsstart utgjør 16 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.

Kanselleringer

Ifølge rapporten er det nå 15.839 usolgte boliger, sammenlignet med 16.182 boliger i februar.

«Nedgangen skyldes at 1.356 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 1.557 har blitt solgt. Beholdningen av usolgte boliger påvirkes også av at enkelte boligprosjekter blir midlertidig stanset, kansellert eller blir lagt ut for salg igjen», skriver Samfunnsøkonomisk Analyse.

I snitt koster boligene 57.100 kroner per kvadratmeter, opp 3 prosent det siste året. Prisen er høyest på Østlandet med 64.500 kroner per kvadratmeter, mens Sørlandet ligger lavest med 45.900 kroner.

Før og etter corona

Samfunnsøkonomisk Analyse understreker at man i forbindelse med coronautbruddet i Norge har forsøkt å periodisere salgene denne tomånedersperioden til før og etter 12. mars, dagen de strenge tiltakene ble innført.

Perioden før 12. mars utgjøres av rundt fire uker (13. februar-12. mars), perioden etter av fem uker (13. mars-16. april). Siden den siste perioden omfatter påsken, består de to periodene av omtrent like mange virkedager.

Samlet for Norge har Samfunnsøkonomisk Analyse informasjon om salgstidspunkt for 52 prosent av de solgte boligene.

For dette datagrunnlaget ble 64 prosent av boligene solgt før 12. mars, 36 prosent etter.

Dette gir 44 prosent nedgang etter 12. mars, og det er særlig Østlandet som trekker ned.